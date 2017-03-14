Где ремонтировать дороги и дворы – решать жителям

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ ОБОЗНАЧАТ НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ

В Год экологии в России стартовал проект «Генеральная уборка»: появился общественный геоинформационный ресурс, на котором любой пользователь может оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку. Дальше с ней будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при содействии Общероссийского народного фронта. Проект основан на предложении Президента России, выдвинутом им по итогам «Форума Действий» ОНФ, и направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона.

И «Генеральная уборка», и другие проекты были презентованы не так давно на заседании штаба Регионального отделения ОНФ в Чувашии. На интерактивной карте свалок республики уже появились первые значки, обозначающие несанкционированные скопления мусора, рассказал собравшимся член регионального штаба Владимир Михайлов. Красным цветом отмечены сигналы о свалках, находящиеся на стадии рассмотрения, оранжевым – мусорные скопления, по которым уже идет работа. Один из значков, привел он пример, обозначает свалку в овраге по улице Тепличной в Кугесях. Здесь согласно пояснению на карте «имеются значительные навалы бытового мусора. По данному факту направлено обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики».

Ждут активного участия граждан и другие проекты ОНФ. Например, «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Здесь – еще одна интерактивная карта, на ней любой желающий может обозначить проблемные участки автодорог. Рассказав в общих словах о проекте, член регионального штаба Народного фронта Илья Васильев перешел к частностям и продемонстрировал активистам ОНФ республики фотографию дороги в Канаше, разбитой настолько, что трудно разглядеть и метр ровного асфальта. Отметил: такая проезжая часть достойна размещения на интерактивной карте. Органам власти проект даст понимание, какие автодороги, по мнению граждан, нуждаются в ремонте в первую очередь.

Наиболее пристального внимания при обсуждении удостоился проект «Формирование комфортной городской среды». Как рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Владислав Солдатов, в 2017 году в России на благоустройство дворов и парков выделяется 20 млрд. рублей, и определить нуждающиеся во внимании объекты обязательно должны граждане.

Между тем, объехав чебоксарские улицы, активисты ОНФ заметили: многие жильцы не знают, что их дворы попали в этом году в планы на благоустройство, а значит, люди недостаточно информированы. Площадка же у домов № 36 и 42 по улице Мичмана Павлова и без модернизации имеет вполне пригодный вид, заметил «народный фронтовик». Зафиксировать сегодняшнее состояние дворов, чтобы позже отследить объем проведенной работы и разработать требования к общественным слушаниям, согласно которым предложения граждан «не только фиксируются, но и берутся на разработку», – такие решения вынесли на заседании штаба ОНФ.

ДВОРЫ ЧЕБОКСАР

В большом федеральном проекте «Наш двор» активно участвуют Чебоксары. Через общественные обсуждения горожане определили, какие именно дворы и парки более всего нуждаются в благоустройстве. В список попали 47 адресов и 15 знаковых мест, дорогих сердцу столичных жителей. Это сквер имени Константина Иванова в исторической части города, Московская набережная, пятачок вокруг остановки «Дом мод», сквер имени Василия Чапаева… На преображение всех объектов, с учетом софинансирования из республиканского и городского бюджетов, уйдет около 200 млн. рублей. Программа рассчитана на пять лет и включает в себя озеленение территорий, установку освещения, ремонт дорог и подъездных путей и многое другое.

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