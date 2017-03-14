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Не пропустил машину…

Вот к чему привела «неуступчивость» одного из водителей на перекрестке Канашского шоссе и улицы Р. Люксембург в Чебоксарах. Фото пресс-службы ГИБДД МВД по Чувашии12 марта около часа ночи на 80-м километре автодороги «Сура» в Шумерлинском районе 25-летний водитель ВАЗ-21093 стал виновником смертельного ДТП.
Выезжая со второстепенной дороги, он не пропустил такую же «девятку», ехавшую по главной. Ее водитель, 31 года от роду, погиб. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Оборвалась жизнь и двоих из трех пассажиров, ехавших в машине виновника аварии – девушки 25 лет и 16-летнего юноши.
В этот же день в 19 часов 30 минут не уступил дорогу встречному транспорту при повороте налево на нерегулируемом перекрестке Канашского шоссе и улицы Р. Люксембург в Чебоксарах и водитель Хонды Аккорд. Невнимательность стоила ему столкновениями с двумя автомобилями – Киа Спектра и Мицубиси Лансер. Пострадал шестилетний мальчик, ехавший в машине предположительного виновника ДТП. Все водители были трезвы, но не раз в этом году нарушали правила дорожного движения. На счету владельца корейской иномарки их аж 25!
11 марта в 20 часов 40 минут к травмам пассажирки привело столкновение легковушки Форд Фиеста с кроссовером Шевроле Круз на нерегулируемом перекрестке улиц 50 лет Октября и Николаева в Чебоксарах. Виновник ДТП, водитель Форда, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю.
Четыре человека получили телесные повреждения днем 11 марта в результате ДТП, произошедшего на автодороге «Аниш» в Урмарском районе. И опять роковую роль сыграла неуступчивость водителя, выезжавшего на главную дорогу со второстепенной. Лада Веста протаранила ВАЗ-2115. Водитель, двое пассажиров «пятнадцатой» и один пассажир Весты были доставлены в хирургическое отделение Урмарской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи.
11 марта в 3 часа утра на 12 километре трассы «Вятка», 48-летний водитель автомобиля Тойота Королла пренебрег требованием соблюдения дистанции и «догнал» КамАЗ с прицепом. Медики диагностировали у водителя иномарки рваную рану верхнего века, а также состояние алкогольного опьянения. За пьяную езду составлен материал по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ.

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14.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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