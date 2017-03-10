Андрей КОСТИН: «Чувашия может стать пилотным регионом по строительству школ на основе государственно-частного партнерства»

Смотр строя и песни

Евгения ФЕДОРОВА, блогер

На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)

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