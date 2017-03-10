Андрей КОСТИН: «Чувашия может стать пилотным регионом по строительству школ на основе государственно-частного партнерства»

Андрей КОСТИН, президент – председатель правления банка ВТБ:
«Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион. Сегодня ВТБ является финансовым партнером предприятий всех ведущих отраслей экономики республики – электротехнической, дорожной, оборонно-промышленного комплекса и торговли. ВТБ продолжит укреплять партнерские отношения с правительством и местным бизнесом. Мы планируем изучить вопрос об участии банка в строительстве школ в республике на основе государственно-частного партнерства. Отмечу, что Чувашия может стать пилотным регионом по отработке подобного проекта».
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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