Фальшивки в Чувашии пошли на убыль

По данным Банка России и кредитных организаций, работающих в Чувашии, за прошлый год в республике выявлены 254 банкноты, имеющие признаки подделки, что на 9 единиц меньше, чем годом ранее.

Больше всего – 123 штуки – фальшивок номиналом 5000 рублей. В то же время по сравнению с 2015 годом их количество снизилось на 47 единиц. Также были обнаружены 91 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей и 40 штук 500-рублевых подделок. А вот с мелкими купюрами, достоинством 100, 50 и 10 рублей, фальшивомонетчики, видимо, редко связываются, во всяком случае, таких подделок в нашей республике за минувший год не выявлено.

Специалисты отмечают, что по степени защищенности от подделок российский рубль полностью соответствует мировому уровню. В целях борьбы с фальшивомонетничеством Банк России регулярно проводит работу по защите денежных знаков, разрабатывает банкноты с обновленным набором элементов защиты, вводит в обращение модифицированные банкноты.

Нелишне напомнить, что в случае сомнения в подлинности денежного знака гражданину следует обратиться в органы внутренних дел либо сдать банкноту на экспертизу в любой банк или его подразделение, работающие с наличными деньгами.