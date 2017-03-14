Фальшивки в Чувашии пошли на убыль

По данным Банка России и кредитных организаций, работающих в Чувашии, за прошлый год в республике выявлены 254 банкноты, имеющие признаки подделки, что на 9 единиц меньше, чем годом ранее.
Больше всего – 123 штуки – фальшивок номиналом 5000 рублей. В то же время по сравнению с 2015 годом их количество снизилось на 47 единиц. Также были обнаружены 91 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей и 40 штук 500-рублевых подделок. А вот с мелкими купюрами, достоинством 100, 50 и 10 рублей, фальшивомонетчики, видимо, редко связываются, во всяком случае, таких подделок в нашей республике за минувший год не выявлено.
Специалисты отмечают, что по степени защищенности от подделок российский рубль полностью соответствует мировому уровню. В целях борьбы с фальшивомонетничеством Банк России регулярно проводит работу по защите денежных знаков, разрабатывает банкноты с обновленным набором элементов защиты, вводит в обращение модифицированные банкноты.
Нелишне напомнить, что в случае сомнения в подлинности денежного знака гражданину следует обратиться в органы внутренних дел либо сдать банкноту на экспертизу в любой банк или его подразделение, работающие с наличными деньгами.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.