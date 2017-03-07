Новое колесо обозрения должно появиться в Чебоксарах ко Дню города

НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ – С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Его поставят на Красной площади вместо устаревшей конструкции, причем высота нового аттракциона составит 55 метров. Об этом доложил на планерке в горадминистрации главный архитектор Вениамин Мамуткин.

По его словам, градостроительный совет в середине февраля рассмотрел и одобрил предложенный проект. «Колесо современное, с комфортабельными кабинами на шесть человек», – поделился некоторыми деталями Мамуткин.

Стоять новый объект будет на том же месте, что и прежний. Во время обсуждения исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Алексей Маклыгин напомнил, что рядом с колесом обозрения находятся многоквартирные дома.

«Нужно услышать мнение жильцов, проговорить с ними все необходимые моменты», – поручил он. При этом все необходимые торги и заключение договора аренды с победителем должны состояться до конца апреля. Чтобы новое колесо обозрения успели смонтировать ко Дню города.