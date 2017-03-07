Новое колесо обозрения должно появиться в Чебоксарах ко Дню города

Его поставят на Красной площади вместо устаревшей конструкции, причем высота нового аттракциона составит 55 метров. Об этом доложил на планерке в горадминистрации главный архитектор Вениамин Мамуткин.
По его словам, градостроительный совет в середине февраля рассмотрел и одобрил предложенный проект. «Колесо современное, с комфортабельными кабинами на шесть человек», – поделился некоторыми деталями Мамуткин.
Стоять новый объект будет на том же месте, что и прежний. Во время обсуждения исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Алексей Маклыгин напомнил, что рядом с колесом обозрения находятся многоквартирные дома.
«Нужно услышать мнение жильцов, проговорить с ними все необходимые моменты», – поручил он. При этом все необходимые торги и заключение договора аренды с победителем должны состояться до конца апреля. Чтобы новое колесо обозрения успели смонтировать ко Дню города.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.