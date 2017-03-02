С наградой!

Указом Главы Чувашии от 1 марта 2017 года награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Абрамова Людмила Леонидовна – председатель правления Чувашского республиканского союза потребительских обществ.
Присвоены почетные звания:
«Народный художник Чувашской Республики» Егорову Николаю Григорьевичу – доценту кафедры изобразительного искусства и методики его преподавания Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева;
«Заслуженный артист Чувашской Республики» Сергееву Виталию Ивановичу – артисту драмы, ведущему мастеру сцены Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля;
«Заслуженный врач Чувашской Республики» Александрову Александру Петровичу – заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии – врачу-анестезиологу-реаниматологу Новочебоксарской городской больницы, Беляевой Наталии Алексеевне – заместителю главного врача, врачу-акушеру-гинекологу Канашской центральной районной больницы имени Ф.Г. Григорьева, Волкову Олегу Александровичу – врачу-офтальмологу кардиологического отделения Республиканского кардиологического диспансера;
«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Павловой Надежде Гермогеновне – акушерке Аликовской центральной районной больницы;
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Сергееву Альберту Николаевичу – директору научно-технического музея истории трактора, г. Чебоксары, Шадрикову Алексею Валерьевичу – члену Союза артистов эстрады, заместителю председателя молодежной общественной организации «Хастар» при Чувашском национальном конгрессе;
«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Мещерякову Павлу Владимировичу – начальнику отдела силовой электроники ООО «НПП «Динамика», г. Чебоксары;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Горланову Геннадию Семеновичу – заместителю генерального директора ОАО «Чувашхмельпром», Цивильский район, президенту ЗАО «Компания «Хмель», г. Чебоксары;
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Ивановой Татьяне Викторовне – директору спортивной школы имени олимпийского чемпиона А.И. Тихонова, г. Чебоксары.
Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Егорова Зоя Ивановна – заведующая сектором – главный бухгалтер финансового отдела администрации Ибресинского района Чувашской Республики, Сафонова Любовь Владимировна – ведущий специалист-эксперт администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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