Опытом работы чебоксарских парков в зимний период заинтересовались другие города России

В рамках Международной выставки аттракционов, развлекательного оборудования и услуг РАППА ЭКСПО-2017 в Москве проходит деловой форум профессионалов индустрии развлечений.

Более 4 тысяч владельцев и руководителей парков, аквапарков, развлекательных центров, кинотеатров, домов отдыха, санаторно-курортных комплексов, event-агентств здесь рассматривают актуальные проблемы и вопросы развлекательного бизнеса.

Город Чебоксары принимает активное участие в мероприятии. На конференции «Современные подходы к организации работы парка культуры и отдыха» директор «Лакреевского леса» Игорь Ивонтьев рассказал об эффективной работе парка в зимний период. Собравшиеся ознакомились с аспектами работы культурного места зимой на примере организации и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. Опыт организации зимнего отдыха в Чебоксарах оказался интересным и актуальным для коллег со всех регионов России.

Напомним, программа организации зимнего отдыха в этом году в Чебоксарах, утвержденная главой администрации города Алексеем Ладыковым была сформирована по принципу шаговой доступности (катки во дворах, на пришкольных стадионах, горки с прокатом спортинвентаря, дворовые праздники) и принципу качественной организации основных мест с комплексным подходом к инфраструктуре. Таких общественных пространств было четыре: три парка – Детский парк им. космонавта А.Г. Николаева, парк «500-летия г. Чебоксары» и «Лакреевский лес». Сердцем зимних развлечений и мероприятий стала Красная площадь. В перспективе таких площадок станет больше.

Организатор выставки — Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), при поддержке Международной ассоциации парков и аттракционов.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики