В Чебоксарах может появиться библиотека будущего

В декабре прошлого года Чебоксары подали заявку на участие во Всероссийском проекте «Библиотека нового типа», с целью превратить одно библиотечное учреждение города в современный информационный, культурный и коммуникационный центр.
3 марта с официальным визитом в столицу Чувашии приедет генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, вице-президент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» Вадим Дуда.
В течение дня Вадим Дуда посетит филиалы МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары», Национальную библиотеку Чувашской Республики, ознакомится с культурой столицы Чувашии, а также встретится с руководством города. На встрече будут обсуждены вопросы включения чебоксарской библиотеки в реализуемый проект.
Проект уже реализован во Владимирской и Рязанской областях. Сейчас подходит к завершению внедрение Модельного стандарта в Образовательном кластере «Сириус» Фонда «Талант и успех» в Сочи. Кроме того, в разработке находятся проекты модернизации 3 крымских библиотек. На рассмотрении также находятся заявки из Ульяновска и Бишкека.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.