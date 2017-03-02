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В Чебоксарах может появиться библиотека будущего

В декабре прошлого года Чебоксары подали заявку на участие во Всероссийском проекте «Библиотека нового типа», с целью превратить одно библиотечное учреждение города в современный информационный, культурный и коммуникационный центр.

3 марта с официальным визитом в столицу Чувашии приедет генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, вице-президент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» Вадим Дуда.

В течение дня Вадим Дуда посетит филиалы МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары», Национальную библиотеку Чувашской Республики, ознакомится с культурой столицы Чувашии, а также встретится с руководством города. На встрече будут обсуждены вопросы включения чебоксарской библиотеки в реализуемый проект.

Проект уже реализован во Владимирской и Рязанской областях. Сейчас подходит к завершению внедрение Модельного стандарта в Образовательном кластере «Сириус» Фонда «Талант и успех» в Сочи. Кроме того, в разработке находятся проекты модернизации 3 крымских библиотек. На рассмотрении также находятся заявки из Ульяновска и Бишкека.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

02.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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