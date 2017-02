Комментарии Дмитрий on Памяти Александра ЕГОРОВА Наталия on Памяти Александра ЕГОРОВА Александр Успенский on Памяти Александра ЕГОРОВА Ирина on Задай вопрос Президенту николай on Сэкономить на платежах не удалось Саня on Потерял казенный прибор Виктор on Памяти Александра ЕГОРОВА Главное, Столица В Чебоксарах рассказали, как развивается полумиллионный город ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ДЕЛ По традиции при подведении итогов года муниципалитеты организуют своеобразные выставки достижений. Вот и столица республики перед началом расширенного заседания Чебоксарского городского Собрания депутатов, на котором власти города должны были отчитаться о своей работе, гордилась самым главным – юными дарованиями.

Настоящим украшением просторного фойе Чебоксарского Дворца детского (юношеского) творчества стали 6-­летние столяры и плотники кружка «Столярная мастерская» детского сада № 8, которые под руководством инициативного папы Александра Иванова старательно сколь­зили рубанком по деревянным дощечкам. Свои умения показывали участникам заседания и нарядные вышивальщицы городских центров творчества. Молодые Кулибины заводили самодельных роботов. Победными кубками блистали юные футболисты и хоккеисты, о своих спортивных рекордах мальчишки рассказали Главе республики Михаилу Игнатьеву, который также принял участие в отчетном мероприятии Чебоксар. 500 тысяч человек достигло число жителей в Чебоксарах на 1 января 2017 года ПРО ДЕТЕЙ И СЕМЬЮ. Столица демонстрировала творческую молодежь не случайно, ведь в Чебоксарах и в самом деле создаются все условия для интеллектуального, творческого и спортивного развития детей, которых с каждым годом становится все больше. Демографическая ситуация в столице в отличие от других районов республики не может не радовать. Население города, наконец, превысило 500 тысяч человек!

Кстати, многие приглашенные потом отметили особенность нынешнего доклада: в нем наряду с успехами и достижениями присутствовали и «болевые» точки города. Получается, что «плюсом» стало то, что с высокой трибуны упоминали и о «минусах», которые еще предстоит совместно исправлять. В отличие от руководителей ряда муниципалитетов Чувашии чебоксарские власти пошли на такой риск.

Так, например, после рукоплесканий по случаю вхождения Чебоксар в «клуб полумиллионников» Алексей Ладыков сразу напомнил о необходимости строить детские сады и школы и тут же озвучил проблему: за три года количество учеников увеличилось на 4400 человек, учебные заведения переполнены, 16 школ работают в две смены, а в следующем году их может стать больше.

Одной из приоритетных задач в минувшем году было обеспечение шаговой доступности школ.

«Благодаря финансовой поддержке руководства республики в 2016 году капитально отремонтирован корпус бывшего лицея имени Лебедева для 500 учеников начального звена, – продолжал свое выступление глава администрации города Алексей Ладыков. – За 10 месяцев вместо нормативных двух лет построена школа на 1100 мест по улице Гладкова. На очереди школы в новых микрорайонах. Работы предстоит еще много, но мы движемся к главной цели – обеспечить качественным образованием наших детей».

О детях и их безопасности говорила в своем докладе и глава города, председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов Ирина Клементьева. Большую тревогу вызывает повальное увлечение подростков социальными сетями. Народные избранники стараются поддержать ребят из неблагополучных семей: 20 депутатов закреплены за подростками в качестве общественных воспитателей, помогают детям, попавшим в сложные жизненные ситуации.

«Тема достойного воспитания детей и укрепления института семьи получит продолжение в Год Матери и Отца, – сказала Ирина Всеволодовна, – тем более что, к сожалению, в Чебоксарах растет число разводов».

ПРО ЖИЛЬЕ. Безусловно, на благополучие семьи весьма влияет и жилищный вопрос. Показатели объемов ввода жилья в 2016 году не радовали в целом по всей республике. В Чебоксарах сегодня застраивается 16 новых микрорайонов – это более 4 млн. кв. м, что позволит обеспечить жильем 205 тыс. человек. Однако это пока будущие «квадратные метры». Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что «нужно наращивать строительство доступного жилья эконом-класса, а не торговых центров». К тому же городу для развития в этом направлении созданы все условия. При участии Главы республики Чебоксары вошли в федеральный проект «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», получив 307 млн. руб. из федерального бюджета и 140 млн. руб. – из республиканского.

Алексей Ладыков доложил, что комфортное жилье уже получили 845 семей-переселенцев из аварийного жилья, в текущем году предстоит обеспечить новыми квартирами еще 1001 семью. Но сложность в том, что квартиры аварийного жилого фонда имеют настолько небольшую площадь, что спроектировать подобное в рамках действующих нормативов невозможно. На вторичном же рынке города приобрести квартиры аналогичной площади по установленной цене – 29 тыс. руб. за 1 кв. м с отделкой также невозможно. Здесь рынок установил минимум на отметке 42 тыс. руб. за метр. Остается только строить. Так или иначе, люди должны жить в нормальных условиях.

При этом важно и развитие социальной инфраструктуры. Так, в 2016 году в городе велось строительство 22 социальных объектов стоимостью около 5 млрд. рублей. Благоустроено 137 дворовых территорий, установлено 79 детских и спортивных площадок, обустроена 101 парковка. До 2019 года планируется благоустроить 15 парков.

ПРО ДОРОГИ. В 2016 году на дорожное хозяйство города было направлено более 1,3 млрд. рублей из бюджетов всех уровней. В октябре прошлого года столица Чувашии вошла в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития России «Безопасные и качественные дороги» на период до 2025 года. По словам городских властей, уже в этом году Чебоксары планируют получить финансирование в размере около 700 млн. рублей, что позволит сделать качественными и безопасными 27 км городских дорог. Увы, программой не предусмотрено финансирование дорог частного сектора и тротуаров, хотя эти вопросы горожане постоянно поднимают на всех встречах в рамках проекта «Открытый город».

Масштабным и перспективным проектом станет третье транспортное полукольцо протяженностью 7 км. Напрямую связав северо-западный и новоюжный жилые массивы, эта трасса позволит разгрузить центр города и снять транспортную напряженность.

К слову, в Чебоксарах зарегистрировано только 120 тысяч автотранспортных средств. Однако столичные дороги перегружены. Ведь почти половина всего транспорта республики ездит по чебоксарским дорогам (всего в Чувашии на учете более 332 тысяч автомобилей). Приводя эти цифры, руководство города еще раз напомнило о необходимости пересмотреть распределение средств республиканского дорожного фонда.

Кто же проследит за качеством новых дорог? Не секрет, что администрации уже не раз приходилось вынуждать подрядчиков устранять брак дорожного полотна за свой счет. «Для усиления контроля будет привлечен НИИ «Росдор» с передвижной диагностической лабораторией, – сообщил Алексей Ладыков. – В комиссию по приемке выполненных работ войдут и представители Народного фронта».

ПРО ТРАНСПОРТ. С этого года начнется сокращение автобусов малой вместимости, которых сейчас в городском сообщении более 450.

«Самым добросовестным, экологичным и безопасным перевозчиком для города является троллейбусное управление, поэтому сохранить его – наша задача, – расставил приоритеты Алексей Ладыков. – Этому будут способствовать тарифы на пассажирские перевозки, которые начали действовать с начала недели. Горожане могут выбрать наиболее удобный вариант оплаты проезда – безналичным или наличным способом. При этом безналичный расчет будет дешевле на 4 рубля». Кроме того, по инициативе депутатов принято решение о возвращении льготных проездных для школьников и студентов стоимостью 500 рублей. Безусловно, для родителей, чьи дети учатся далеко от дома, это будет хорошая поддержка.

ПРО ДОЛГИ. Однако, как отметил Глава региона, на решение социальных вопросов можно было бы направить еще большие средства, не будь у города крупных долгов. Михаил Игнатьев потребовал от муниципальных властей принять все меры для сокращения задолженности за энергоресурсы и газ. Иначе будет сорван весьма нужный проект по газификации Заволжья.

Немало в городе и организаций-должников по арендной плате за землю и недвижимость. При этом около половины задолженности (около 112 млн. рублей) числится за организациями-банкротами и не осуществляющими деятельность. Чебоксарские власти признают, что эта сумма невозможна к взысканию, но имена самых крупных безнадежных должников города не скрывают – это «Агентство по недвижимости «Честр», «Одис Отель», ЗАО «Рассвет», ООО «Эко-люкс», ЗАО «ТПК» Стратегия» и другие.

«Нужно максимально эффективно использовать все резервы и возможности для пополнения городской казны, своевременно расторгать договоры аренды с неплательщиками», – посоветовал Глава Чувашии. Он также призвал объединить усилия для привлечения в экономику города дополнительных инвестиций, реализации проекта строительства планетария в Чебоксарах. «Благодаря развитию столицы Чувашии мы сможем поднять инвестиционную привлекательность республики в целом. За работу спасибо. Впереди еще много дел», – завершил Михаил Игнатьев заседание. КОММЕНТАРИИ Ирина КЛЕМЕНТЬЕВА, глава города Чебоксары, председатель Чебоксарского городского Собрания:

– Прошедший год стал важным для республики и очень значимым в плане перемен для города. Мы признательны Главе региона Михаилу Игнатьеву и правительству республики за весомую финансовую поддержку столицы Чувашии. Ведь во многом благодаря средствам, перечисляемым из бюджета республики, реализуются важные для города программы.

Такие проекты, как «Наш двор», «Местный Дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», будут способствовать повышению качества жизни в Чебоксарах.

В Год экологии большая работа будет проведена и по вопросам экологической безопасности города. В 2017 году начнется рекультивация «Пихтулинской свалки», что поможет не только снять экологическую напряженность в Чебоксарах, но и получить экономический эффект от дальнейшего использования рекультивированных территорий. Мы призываем чебоксарцев быть не сторонними наблюдателями, а рачительными хозяевами в своем городе. Светлана ЕНИЛИНА, заместитель председателя Кабинета Министров – министр финансов Чувашской Республики:

– За 2016 год межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету г. Чебоксары перечислены в сумме 5912,7 млн. рублей, с ростом к уровню 2015 года на 24,9%.

Руководству города нужно серьезно заниматься собственными доходами. Необходимо проанализировать причины снижения поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платежей при пользовании природными ресурсами, а также улучшить финансовую ответственность по исполнению бюджета. Анатолий ИГУМНОВ, депутат Чебоксарского городского Собрания:

– Администрацией Чебоксар была проделана большая работа. В докладе были озвучены не только значимые достижения города, но и проблемные вопросы, которые всем нам необходимо решать сообща.

Отрадно видеть, что благодаря слаженной и четкой работе администрации город растет и развивается. Да, порой приходится решать непростые задачи, сталкиваться с трудностями, не исключены и ошибки, но все это решается в рабочем порядке. Уверен, когда у руля стоят такие сильные, целеустремленные руководители, у города все получится. Нужно лишь быть ближе к людям.

