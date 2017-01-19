В Чебоксарах обсуждают, как сделать уютнее придомовые территории

ДВОР И ДВОРЕЦ – СЛОВА ОДНОКОРЕННЫЕ

«Наш двор» – так называется новый федеральный проект, инициированный партией «Единая Россия», который с начала года обсуждается в Че6оксарах. Публичные слушания пройдут во всех районах города. Первыми, почти сразу после завершения новогодних каникул, свои предложения по благоустройству родных дворов высказали жители Калининского района, а вечером 17 января активисты собрались в зале администрации Ленинского района. На встречу с главой города Ириной Клементьевой, а также депутатами Госсовета и горсобрания и представителями городской и районной администраций пришли как простые неравнодушные чебоксарцы, так и председатели ТОСов и управляющих компаний, члены Совета старейшин, Общественной палаты и Молодежного парламента.

Отдельный блок на обсуждении заняли выступления молодых архитекторов и дизайнеров, которые поделились новаторским видением.

Все понимают, что Ленинский район занимает особое место в структуре города. Его «сердце», проспект Ленина, ведет к историческому центру и набережной – по сути, визитной карточке Чебоксар. К старым домам, построенным начиная с середины прошлого века, всегда было особое отношение. Но тихие дворы, которые прячутся за фасадами, увы, часто далеки от лучших стандартов комфорта.

Есть свои проблемы и в «спальных» кварталах, где не хватает благоустроенных зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Как рассказала глава города Ирина Клементьева, федеральную программу «Наш двор», рассчитанную на пять лет, можно условно разделить на два направления. Одно посвящено развитию дворовых площадок и 70 проц. средств, которые будут выделены, предназначены именно для создания во дворах комфортной и безопасной территории. Оставшиеся 30 проц. должны быть направлены на «развитие общественного пространства». Под общественным пространством подразумеваются и улицы, и парки со скверами, и места массового отдыха. Для каждого объекта еще предстоит разработать свою проектно-сметную документацию, но все изменения, подчеркнула глава города, произойдут только с одобрения чебоксарцев.

О некоторых подробностях реализации программы «Наш двор» рассказал секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов. В частности, о том, что на нее будет выделено 20 млрд. рублей, и часть этих денег попадет в Чувашию. Также в программе примут участие рес-публиканский и муниципальный бюджеты. Николай Малов напомнил слова Президента России Владимира Путина, который говорил, что над проектами нужно обеспечить общественный контроль. И проверку необходимо доверить жителям, чтобы те наблюдали, как выполняется благоустройство придомовых территорий, парков и других объектов.

Более конкретно о том, где в ближайшей перспективе намечено отремонтировать и расширить подъездные пути, поставить игровые площадки, заняться озеленением и построить сети уличного освещения, рассказал глава администрации Ленинского района Николай Прокопьев. Среди крупных объектов, возведение которых запланировано в этом году – зона отдыха по проспекту 9-й Пятилетки, 30. Это будет площадка не только для ближайших домов, но и для всего микрорайона, там будет чем заняться не только малышам, но и ребятам постарше. Найдут там для себя тихий уголок и люди пожилого возраста, а для молодых и активных поставят универсальную спортивную коробку.

Но на обсуждении люди называли и другие адреса, где необходимо приложить руки. Один из старейшин города предложил сделать еще более уютным любимый сквер возле Национальной библиотеки. По его мнению, там явно не хватает скамеек для всех желающих. Выступающие также попросили обустроить родник возле Монумента Победы, где люди собираются, чтобы отдохнуть. «Не нужно искать новые места для отдыха, давайте сделаем комфортными те, что уже есть», – поступило предложение. Также были названы адреса, где необходимо, по мнению местных жителей, поменять асфальт на пешеходных дорожках, поставить знаки для автомобилистов и многое другое.

Стоит напомнить, что в Чебоксарах программа по обустройству дворовых площадок действует не первый год. И горожане хорошо знают, что при помощи городских властей есть возможность построить возле дома автостоянку, завести систему видеонаблюдения, расширить игровые площадки для детей.

– Наша задача – сделать городские дворы безопасными и комфортными, – подытожила по завершении встречи Ирина Клементьева.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все предложения и идеи по благоустройству дворов и общественных территорий в Чебоксарах можно отправить до 1 марта по адресам районных и городской администрации.

Одновременно в столице республики формируют списки участков дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Горожане могут прислать их точные адреса до 20 января на электронный адрес gkhb@gcheb.cap.ru или передать по телефону 62­01­39. Ремонт будет вестись согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года. Более 700 млн. рублей выделено городу на ремонт дорог, что в 3,5 раза больше, чем год назад. Глава городской администрации Алексей Ладыков сообщил, что «приоритет будет отдан участкам с наиболее интенсивным движением транспорта и не отвечающим требованиям безопасности дорожного движения». По последним данным, сейчас в список для ремонта входит 136 дорожных участков общей протяженностью 130,053 км. Сама программа рассчитана до 2025 года.

Фото На-связи.ru

Фото cap.ru

? Так выглядит хороший двор по мнению горадминистрации.

? После встречи жители оставили свои пожелания по улучшению благоустройства.