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Главное, Спорт
Королева спорта выходит на старт

ЧУВАШИЯ – РОДНОЙ ДОМ ДЛЯ ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СТРАНЫ

Лучший результат сезона в мире показала выступающая за Чувашию прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Соревнования на Кубок Главы республики Михаила Игнатьева проходили в легкоатлетическом манеже Новочебоксарска.
Этот традиционный турнир, как известно, носит всероссийский статус и проводится в рамках серии зимнего легкоатлетического Гран-при. В его программу нынче вошли забеги женщин и мужчин на 800 и 3000 метров, выступления юниоров и юниорок на дистанции 1500 метров, а также женские старты в беге на 200 метров и в прыжках с шестом. Ну и не забудем также, что соревнования на Кубок Главы Чувашской Республики являются кульминацией проводимого здесь же, в манеже, зимнего чемпионата и первенства Приволжья по легкой атлетике. И еще – именно с соревнований в Новочебоксарске практически все лучшие отечественные прыгуньи с шестом уже не первый год начинают свой очередной спортивный сезон.
– Рад видеть на чувашской земле сильнейших легкоатлетов России. У нас в республике этот вид спорта жив и продолжает жить, несмотря на все трудности и преграды. Легкая атлетика всегда была здесь королевой спорта, потому что это самый доступный спортивный вид. Поэтому только вперед, к новым победам! – напутствовал участников соревнований на церемонии их открытия Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
– А для нас всегда приятно приезжать сюда, как к себе на родину. Ведь мы обычно делаем это по нескольку раз в год. Чувашия стала для спорт-сменов сборной вторым домом, – в свою очередь отметил главный тренер команды России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
В рамках Кубка Главы Чувашской Республики золотые награды достались представителям самых разных регионов страны – Москвы, Пермского края, Марий Эл, Мордовии, Московской области. В забеге женщин на 3000 метров первенствовала уроженка села Янгорчино Вурнарского района Екатерина Ишова. («Мне сегодня хорошо бежалось на дорожке», – призналась после финиша Катя корреспонденту «СЧ».) А в состязании прыгуний с шестом борьба за призовой подиум развернулась между иркутянкой Ангелиной Красновой, Ольгой Муллиной из Белгородской области и Анжеликой Сидоровой, представлявшей параллельным зачетом Москву и Чувашию.
В итоге победительницей в сражении «шестовичек» стала Анжелика Сидорова, взявшая высоту 4 метра 70 сантиметров. Это на данный момент – лучшее достижение сезона в мире, перекрывшее результат 4,66 метра, закрепленный за финкой Вильмой Мурто. И еще высота, взятая Сидоровой, позволила ей выполнить норматив попадания на предстоящий летом в Лондоне чемпионат мира по легкой атлетике (4,55 метра). Второе и третье места на соревнованиях в Новочебоксарске достались соответственно Ольге Муллиной и Ангелине Красновой, остановившимся на отметке 4 метра 50 сантиметров.
– Я довольна своим сегодняшним выступлением. Для первого старта получилось неплохо, – сообщила после окончания соревнований журналистам Анжелика Сидорова.
Кстати, днем раньше Анжелику Сидорову, Ангелину Краснову, наставника Сидоровой, старшего тренера сборной страны по прыжкам с шестом Светлану Абрамову и Юрия Борзаковского видели в Чебоксарском легкоатлетическом манеже, где они давали открытый урок для юных поклонников королевы спорта из столицы республики. Тогда же корреспондент «Советской Чувашии» получил возможность пообщаться со спортсменками и тренерами.
В частности, Юрий Борзаковский сообщил, что группа ведущих российских спортсменов в условиях продолжающейся дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики подала индивидуальные заявки на участие в международных коммерческих соревнованиях под нейтральным флагом. «Что же касается таких официальных соревнований, как чемпионат мира и чемпионат Европы, то в этом случае каждый член сборной должен решить для себя в индивидуальном порядке – выступать или не выступать под нейтральным флагом. Но я бы, например, в таком случае счел для себя оскорблением выступать не под флагом сборной своей страны, России, и предпочел бы лучше совсем отказаться от соревнований», – сказал олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров.
– Знаю, что и ваша фамилия есть среди тех, кто подавал ту самую индивидуальную заявку. Думаете, реально выступать не под флагом России? – задал автор этих строк вопрос Анжелике Сидоровой.
– На коммерческих соревнованиях – почему бы и нет? Там каждый выступает сам за себя. А практика выступлений на крупных соревнованиях международного ранга действующему высококлассному спортсмену просто необходима, – ответила Анжелика. – Что же касается официальных чемпионатов, то (после паузы и со слезами на глазах) давайте так: я не буду ничего говорить, пока во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций не озвучили официальный ответ на нашу заявку.

Фото cap.ru
? Стартовые забеги практически во всех дисциплинах по количеству участников получились достаточно плотными.
? На мастер-классе дети с восторгом общались с самим Юрием Борзаковским.

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Метки: Главное, Спорт, , .

17.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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