ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
20:32 11.01.2017
Стали известны обладатели журналистских премий им. Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2016 год
17:06 10.01.2017
В Чебоксарах начали готовиться к Крещению
13:51 10.01.2017
Чебоксарские кавээнщики примут участие в Фестивале КиВиН-2017
12:01 10.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил чебоксарскую долгожительницу Ксению Редькову с вековым юбилеем
9:45 10.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
12:27 09.01.2017
 4
Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Стали известны обладатели журналистских премий им. Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2016 год

Союз журналистов Чувашии объявил итоги тайного голосования комиссии за кандидатов, выдвинутых на соискание республиканских журналистских премий им. Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2016 год.
Комиссия решила присудить Республиканскую журналистскую премию им. Семена Эльгера шеф-редактору студии «Чебоксары ТВ» ГТРК «Чувашия» Ольге Петровой за цикл историко-просветительских программ «Чебоксарские адреса» и старшему редактору радиовещания Национальной телерадиокомпании Чувашии Владимиру Егорову за авторский проект «Иксĕлми çăлкуçсем » («Неиссякаемые родники»).
Лауреатом Республиканской журналистской премии им. Николая Никольского стала внештатный корреспондент газеты «Çамрăксен хаçачĕ» («Молодежная газета») Издательского дома «Хыпар» Альбина Любимова (Юрату) за серию публикаций под рубрикой «Чуна уçса калаçар» («Разговор по душам»).
Редактор отдела экономики Батыревской районной газеты «Авангард» Ольга Павлова удостоена Республиканской журналистской премии им. Леонида Ильина за серию публикаций, посвященных Году человека труда в Чувашии.

СПРАВКА СЧ
Стоит отметить, что проект Ольги Петровой «Чебоксарские адреса» выходил и в печатной версии — на страницах газеты «Советская Чувашия». Читатели издания неоднократно в своих письмах выражали особый интерес к этой рубрике, позволяющей по-новому взглянуть на Чебоксары, его архитектуру и жителей города. Исторические очерки, подготовленные для газеты Ольгой Петровой, в течение нескольких лет были украшением «Советской Чувашии». Работа с печатным словом, по мнению экспертов, показала новые возможности телевизионного журналиста.

Как сообщил председатель Союза журналистов республики Валерий Комиссаров, все представленные творческие работы были профессиональными и очень качественными. В Мининформполитики отметили, что к участию в конкурсах были приглашены члены Союза журналистов России, работающие в средствах массовой информации, информационных агентствах, пресс-службах и других медиа-структурах Чувашской Республики, а также изданиях, выходящих на чувашском языке в различных регионах страны.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, , .

11.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Недавние трагические события – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,686 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев