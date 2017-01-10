Союз журналистов Чувашии объявил итоги тайного голосования комиссии за кандидатов, выдвинутых на соискание республиканских журналистских премий им. Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2016 год.

Комиссия решила присудить Республиканскую журналистскую премию им. Семена Эльгера шеф-редактору студии «Чебоксары ТВ» ГТРК «Чувашия» Ольге Петровой за цикл историко-просветительских программ «Чебоксарские адреса» и старшему редактору радиовещания Национальной телерадиокомпании Чувашии Владимиру Егорову за авторский проект «Иксĕлми çăлкуçсем » («Неиссякаемые родники»).

Лауреатом Республиканской журналистской премии им. Николая Никольского стала внештатный корреспондент газеты «Çамрăксен хаçачĕ» («Молодежная газета») Издательского дома «Хыпар» Альбина Любимова (Юрату) за серию публикаций под рубрикой «Чуна уçса калаçар» («Разговор по душам»).

Редактор отдела экономики Батыревской районной газеты «Авангард» Ольга Павлова удостоена Республиканской журналистской премии им. Леонида Ильина за серию публикаций, посвященных Году человека труда в Чувашии.

СПРАВКА СЧ

Стоит отметить, что проект Ольги Петровой «Чебоксарские адреса» выходил и в печатной версии — на страницах газеты «Советская Чувашия». Читатели издания неоднократно в своих письмах выражали особый интерес к этой рубрике, позволяющей по-новому взглянуть на Чебоксары, его архитектуру и жителей города. Исторические очерки, подготовленные для газеты Ольгой Петровой, в течение нескольких лет были украшением «Советской Чувашии». Работа с печатным словом, по мнению экспертов, показала новые возможности телевизионного журналиста.

Как сообщил председатель Союза журналистов республики Валерий Комиссаров, все представленные творческие работы были профессиональными и очень качественными. В Мининформполитики отметили, что к участию в конкурсах были приглашены члены Союза журналистов России, работающие в средствах массовой информации, информационных агентствах, пресс-службах и других медиа-структурах Чувашской Республики, а также изданиях, выходящих на чувашском языке в различных регионах страны.