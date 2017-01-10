ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

17 января. «Любовь и тыква» (12+).

18 января. «Без тебя с тобой» (12+).

19 января. «Часы с кукушкой» (16+).

20 января. «В деревне» (12+).

21 января. «Суженая сама пришла» (12+).

22 января. «Единственная моя» (12+).

Начало в 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ

21 января. О. Уайльд «Звездный мальчик» (0+).

22 января. С. Маршак «Кошкин дом» (0+).

Начало в 10.30 и 13.00.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

21 января (днем). Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+),

(вечером). ЧЕХОВТАНГО CO.MEDIA (12+).

Начало утром в 12.00, вечером – в 19.00.

22 января. Театр ГОДО. «Цветочек» (0+). Начало в 11.00.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

18 января. М. Себастиан «Безымянная звезда» (16+).

19 января. Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).

20 января. А. Островский «Волки и овцы» (12+).

21 января. Н. Гоголь «Женитьба» (12+).

22 января (днем). Е. Тараховская «По щучьему велению» (0+),

(вечером). У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

17 января. И. Кальман «Марица» (12+).

19 января. В.-А. Моцарт «Свадьба Фигаро» (6+).

Начало в 18.30.

20 января. Школа юного театрала. Э. Григ «Пер Гюнт» (0+). Начало в 18.00.

22 января. П. Чайковский «Пиковая дама» (12+).

Начало в 17.00.