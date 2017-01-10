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Стали известны обладатели журналистских премий им. Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2016 год
17:06 10.01.2017
В Чебоксарах начали готовиться к Крещению
13:51 10.01.2017
Чебоксарские кавээнщики примут участие в Фестивале КиВиН-2017
12:01 10.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил чебоксарскую долгожительницу Ксению Редькову с вековым юбилеем
9:45 10.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
12:27 09.01.2017
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Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
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Главное, Культура
Репертуар

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
17 января. «Любовь и тыква» (12+).
18 января. «Без тебя с тобой» (12+).
19 января. «Часы с кукушкой» (16+).
20 января. «В деревне» (12+).
21 января. «Суженая сама пришла» (12+).
22 января. «Единственная моя» (12+).
Начало в 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ
21 января. О. Уайльд «Звездный мальчик» (0+).
22 января. С. Маршак «Кошкин дом» (0+).
Начало в 10.30 и 13.00.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
21 января (днем). Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+),
(вечером). ЧЕХОВТАНГО CO.MEDIA (12+).
Начало утром в 12.00, вечером – в 19.00.
22 января. Театр ГОДО. «Цветочек» (0+). Начало в 11.00.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
18 января. М. Себастиан «Безымянная звезда» (16+).
19 января. Я. Скоморохова «Чехов CLUB» (12+).
20 января. А. Островский «Волки и овцы» (12+).
21 января. Н. Гоголь «Женитьба» (12+).
22 января (днем). Е. Тараховская «По щучьему велению» (0+),
(вечером). У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
17 января. И. Кальман «Марица» (12+).
19 января. В.-А. Моцарт «Свадьба Фигаро» (6+).
Начало в 18.30.
20 января. Школа юного театрала. Э. Григ «Пер Гюнт» (0+). Начало в 18.00.
22 января. П. Чайковский «Пиковая дама» (12+).
Начало в 17.00.

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Метки: Главное, Культура, .

11.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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