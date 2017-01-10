Субсидии на развитие сельского хозяйства

ОДОБРЕНО 19 ПРОЕКТОВ ИЗ ЧУВАШИИ

На заседании Комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса Минсельхоза России рассмотрены инвестиционные проекты, претендующие на субсидирование части процентной ставки. В числе 732 одобренных 19 проектов из Чувашии по развитию мясного и молочного скотоводства, тепличного овощеводства на общую сумму 196,6 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, наибольшее количество инвестпроектов было представлено предприятиями на техническую и технологическую модернизацию. Одобренные проекты соответствуют критериям постановления Правительства РФ и рекомендованы к субсидированию.

На заседании другой комиссии, по отбору государственных региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий для предоставления в 2017 году субсидий, Чувашия также имела успех. Программа, представленная республикой, получит субсидии из трех федеральных источников – Минсельхоза, Минкультуры России и Федерального дорожного агентства.