Субсидии на развитие сельского хозяйства

На заседании Комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса Минсельхоза России рассмотрены инвестиционные проекты, претендующие на субсидирование части процентной ставки. В числе 732 одобренных 19 проектов из Чувашии по развитию мясного и молочного скотоводства, тепличного овощеводства на общую сумму 196,6 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, наибольшее количество инвестпроектов было представлено предприятиями на техническую и технологическую модернизацию. Одобренные проекты соответствуют критериям постановления Правительства РФ и рекомендованы к субсидированию.
На заседании другой комиссии, по отбору государственных региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий для предоставления в 2017 году субсидий, Чувашия также имела успех. Программа, представленная республикой, получит субсидии из трех федеральных источников – Минсельхоза, Минкультуры России и Федерального дорожного агентства.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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