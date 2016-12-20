ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
14:10 22.12.2016
Журналисты «Советской Чувашии» и Национального телевидения примут участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина
16:37 21.12.2016
С 1 января 2017 года госуслуги в электронном виде станут дешевле на 30%
14:46 21.12.2016
В Чебоксарах для борьбы с гололедом используют безопасный реагент «Бионорд»
8:20 20.12.2016
 2
Чебоксары — в топе самых узнаваемых и привлекательных
7:20 20.12.2016
 1
В Чебоксарах нарушителям правил парковки грозит эвакуация
16:49 19.12.2016
 1
Михаил Игнатьев запретил продажу «фанфуриков» во всех торговых точках Чувашии
13:02 19.12.2016
В Доме Правительства Чувашской республики стартовала оздоровительная акция «Неделя без лифта»
16:56 16.12.2016
Чебоксарская школа № 10 названа лучшей по развитию чувашеведения
8:35 16.12.2016
 4
Пожилая жительница Чебоксар упала в шахту лифта
13:59 14.12.2016
Представители Чувашской Республики приняли участие в работе IV Всероссийского форума рабочей молодежи
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Итоги недели
Итоги недели со Светланой Шкуриной

«ТОП-5» событий недели для читателей «СЧ» назвала директор Чебоксарской детской школы искусств № 1 Светлана ШКУРИНА

1. Традиционно под конец года повсеместно подводят итоги и строят планы на будущее.
Говоря об итогах, сразу отмечу, нашей школе есть что рассказать и есть, чем гордиться. У нас действительно учатся очень талантливые дети, которые радуют своим мастерством. В уходящем году исполнительское мастерство Павла Парфенова высоко оценило жюри ХV Российских дельфийских игр, на которых он стал бронзовым призером. Также ему присвоено звание лауреата Всероссийского конкурса «Юные дарования России». Трем ученикам школы назначены специальные стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов «За особую творческую устремленность».
Наши воспитанники блестяще выступили на открытом детско-юношеском театральном фестивале «Воздушный замок» в Ульяновске. Наших учеников-лауреатов знают далеко за пределами Чувашской Республики.
И, конечно, хочется пожелать детям в следующем 2017 году новых творческих успехов.

2. Победа биатлонистки из Чувашии Татьяны Акимовой на Кубке мира в Нове Место.
Это очень значимая победа, получить «золото» на столь престижных соревнованиях – результат большого труда. Все мы надеялись на эту победу. Как отметил Глава республики Михаил Игнатьев, завоеванная Татьяной Акимовой первая медаль россиянок в этом сезоне открыла еще одну славную страницу в летописи отечественного биатлона. У нее хорошие перспективы. Своими победами наши спортсмены прославляют доброе имя Чувашии. Ждем новых побед!

3. Сборная команда КВН Чебоксар «ЧУВАШИ, ЧГУ» одержала победу в финале Лиги Международного союза КВН Москвы и Подмосковья.
Это еще одна добрая новость. Конечно, ребятам было бы сложно победить без активной поддержки администрации Чебоксар, предприятий столицы. Участие в КВН всероссийского уровня требует немалых средств. И наш Клуб веселых и находчивых не остался без спонсорских вливаний. Конечно, нужно отдать должное и участникам игр. Они оправдали надежды. Молодцы!

4. Страшное событие – убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова.
Этот теракт не оставил равнодушным никого. Удивляют мотивы преступления. Российского посла убил полицейский, таким образом выразивший свое недовольство политикой России в Сирии. Это провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и мирного процесса в Сирии.

5. Массовое отравление в Иркутске.
Чудовищное событие. И я согласна с мнением, что нужно судить производителей контрафактных спиртосодержащих средств за преднамеренное убийство. От употребления «Боярышника» в Иркутске погибли более пятидесяти человек. Считаю правильным решение Главы Чувашии запретить торговлю «фанфуриками».

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Итоги недели, .

22.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
Рубрики
Архив
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 87 queries in 0,787 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев