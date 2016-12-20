Итоги недели со Светланой Шкуриной

«ТОП-5» событий недели для читателей «СЧ» назвала директор Чебоксарской детской школы искусств № 1 Светлана ШКУРИНА

1. Традиционно под конец года повсеместно подводят итоги и строят планы на будущее.

Говоря об итогах, сразу отмечу, нашей школе есть что рассказать и есть, чем гордиться. У нас действительно учатся очень талантливые дети, которые радуют своим мастерством. В уходящем году исполнительское мастерство Павла Парфенова высоко оценило жюри ХV Российских дельфийских игр, на которых он стал бронзовым призером. Также ему присвоено звание лауреата Всероссийского конкурса «Юные дарования России». Трем ученикам школы назначены специальные стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов «За особую творческую устремленность».

Наши воспитанники блестяще выступили на открытом детско-юношеском театральном фестивале «Воздушный замок» в Ульяновске. Наших учеников-лауреатов знают далеко за пределами Чувашской Республики.

И, конечно, хочется пожелать детям в следующем 2017 году новых творческих успехов.

2. Победа биатлонистки из Чувашии Татьяны Акимовой на Кубке мира в Нове Место.

Это очень значимая победа, получить «золото» на столь престижных соревнованиях – результат большого труда. Все мы надеялись на эту победу. Как отметил Глава республики Михаил Игнатьев, завоеванная Татьяной Акимовой первая медаль россиянок в этом сезоне открыла еще одну славную страницу в летописи отечественного биатлона. У нее хорошие перспективы. Своими победами наши спортсмены прославляют доброе имя Чувашии. Ждем новых побед!

3. Сборная команда КВН Чебоксар «ЧУВАШИ, ЧГУ» одержала победу в финале Лиги Международного союза КВН Москвы и Подмосковья.

Это еще одна добрая новость. Конечно, ребятам было бы сложно победить без активной поддержки администрации Чебоксар, предприятий столицы. Участие в КВН всероссийского уровня требует немалых средств. И наш Клуб веселых и находчивых не остался без спонсорских вливаний. Конечно, нужно отдать должное и участникам игр. Они оправдали надежды. Молодцы!

4. Страшное событие – убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Этот теракт не оставил равнодушным никого. Удивляют мотивы преступления. Российского посла убил полицейский, таким образом выразивший свое недовольство политикой России в Сирии. Это провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и мирного процесса в Сирии.

5. Массовое отравление в Иркутске.

Чудовищное событие. И я согласна с мнением, что нужно судить производителей контрафактных спиртосодержащих средств за преднамеренное убийство. От употребления «Боярышника» в Иркутске погибли более пятидесяти человек. Считаю правильным решение Главы Чувашии запретить торговлю «фанфуриками».