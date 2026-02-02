Автопарк скорой помощи Чувашии пополнился пятью новыми машинами

В том числе — двумя реанимобилями, которые идеально подходят для перевозки больных и выполнения экстренных медицинских задач, сообщили в пресс-службе Правительства региона. Техника оснащена современным оборудованием. Внутренняя начинка высокотехнологичных реанимационных автомобилей позволяет проводить интенсивную терапию пациентам на месте происшествия и во время транспортировки в стационар. Ключи от машин вручил вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов. Отметим, что за последние пять лет по распоряжению Правительства России автопарк скорой помощи региона пополнился 49 машинами, а еще 19 были приобретены на средства республиканского бюджета.