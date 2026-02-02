Новое оборудование — в помощь лечащему врачу

Двумя новыми ультразвуковыми системами высокого класса пополнился арсенал диагностической службы Республиканской клинической больницы, где ежегодно проводится более 75 тыс. УЗИ-исследований.

По словам заведующего отделением Юрия Казанкова, аппараты имеют широкий спектр возможностей для изучения состояния органов брюшной полости и почек, щитовидной железы, молочных желез, мягких тканей и лимфатических узлов. Исследования проводятся как по направлению специалистов поликлиники, так и стационарным пациентам перед госпитализацией. «Наша задача — помочь лечащему врачу подтвердить или исключить какую-либо патологию. И новые ультразвуковые системы способствуют в решении данной задачи», — подчеркивает Юрий Казанков.

Модернизация и оснащение медучреждения проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».