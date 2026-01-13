Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашской Республики:

«Друзья, 5 февраля проведу большую пресс-конференцию. Начинаем в 11.00. Темы — самые важные: развитие республики, наши планы, новые вызовы и, конечно, все то, что влияет на качество жизни в Чувашии. На встречу пригласил не только опытных журналистов федеральных и региональных СМИ, но и ребят из школьных и студенческих медиацентров. У молодежи всегда свой, свежий взгляд на происходящее, и мне важно его услышать.

Присоединяйтесь к трансляции:

• на моей странице ВКонтакте;
• в эфире Национального телевидения и радио;
• на телеканале ЮТВ.

Для тех, кому удобнее читать, коллеги из «Чувашинформа» и «Хыпара» проведут текстовую трансляцию на двух государственных языках.

До встречи в эфире!»

Опубликовано: 29 января 2026 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.