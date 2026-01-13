ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашской Республики:
«Друзья, 5 февраля проведу большую пресс-конференцию. Начинаем в 11.00. Темы — самые важные: развитие республики, наши планы, новые вызовы и, конечно, все то, что влияет на качество жизни в Чувашии. На встречу пригласил не только опытных журналистов федеральных и региональных СМИ, но и ребят из школьных и студенческих медиацентров. У молодежи всегда свой, свежий взгляд на происходящее, и мне важно его услышать.
Присоединяйтесь к трансляции:
• на моей странице ВКонтакте;
• в эфире Национального телевидения и радио;
• на телеканале ЮТВ.
Для тех, кому удобнее читать, коллеги из «Чувашинформа» и «Хыпара» проведут текстовую трансляцию на двух государственных языках.
До встречи в эфире!»