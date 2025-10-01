Из Новочебоксарска — через «Новый город»: меняется схема маршрута № 60

С 1 ноября изменится схема межмуниципального маршрута № 60. Троллейбус при движении в сторону столицы республики будет заезжать в микрорайон «Новый город» и следовать по Чебоксарскому проспекту. На маршруте добавятся остановки «Улица Музыканта В.А. Галкина», «Улица Стартовая», «Улица Композитора А.М. Токарева», «Улица Поэта Г.А. Ефимова», «Микрорайон «Новый город», сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Отправление последнего рейса с конечной остановки «Химтехникум» в Новочебоксарске — в 22.48.