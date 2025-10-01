Деловые связи укрепляются

У Чувашии и Сбера большая история взаимоотношений. Это и реализация крупных инвестиционных проектов, и различного рода программы. Фото cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев и руководитель Сбербанка Герман Греф обсудили основные направления социально-экономического развития региона.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества в туризме, медицине и внедрении инновационных технологий в оказание государственных услуг, сообщили в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. К примеру, в регионе действует рабочая группа, которая исследует возможность обучения нейросетевой модели Сбера GigaChat чувашскому языку и формирует обучающие корпуса данных. В августе республиканский Кабмин и Чувашское отделение Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве для реализации этой инициативы. Также Чувашия первой в стране при поддержке Сбера внедрила процессную аналитику в госуправлении — технология Process Mining эффективно работает в МФЦ, региональном центре закупок и бухгалтериях муниципалитетов.

В ходе встречи Олег Николаев представил Герману Грефу проект реконструкции Мемориального парка «Победа» в Чебоксарах, концепцию по созданию межвузовского кампуса в Чувашской Республике.

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики:
«Наше партнерство со Сбером — системное и охватывает широкий спектр отраслей. Благодарю Германа Оскаровича за заинтересованность и активное участие в развитии нашего региона. Уверен, что сегодняшняя встреча — новый этап для укрепления деловых связей и дальнейшего развития Чувашии вместе со Сбером».
Иван Максимов
Опубликовано: 17 октября 2025 г.


