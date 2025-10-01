Минтранс подводит итоги дорожно-строительного сезона

Километры обновляются

Близится к завершению дорожно-строительный сезон. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии подводит предварительные итоги проделанной работы в муниципальных округах.

Всего в 2025 году планировалось отремонтировать 140 км местных дорог. Среди лидеров по протяженности участков: Канашский округ — 19,2 км; Урмарский округ — 16,7 км; Алатырский округ — 15,9 км; Шемуршинский округ — 10,1 км; Козловский округ — 9,9 км. Благодаря дополнительному финансированию из республиканского бюджета стало возможным обновить еще 35 км дорог местной сети в Ядринском, Красноармейском, Комсомольском и Красночетайском округах.

Одним из успешных примеров стала автомобильная дорога регионального значения «Моргауши — Тораево — а.д. «Сура». Здесь подрядчик ООО «Универсал» привел в порядок участок протяженностью 3,5 км. Этот проект — один из многих, реализуемых в Чувашии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».