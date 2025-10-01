Ещё не картины, но уже с характером

Искушенному ценителю особенности штрихов, линий и пятен могут рассказать не только об индивидуальной манере автора, но и о внутреннем мире художника. Фото Валерия Панфилова

Открывшаяся во втором корпусе Чувашского госпедуниверситета выставка предлагает взглянуть на творческий процесс изнутри, на ту его часть, где рождается замысел. Перед зрителем предстают наброски, эскизы и быстрые зарисовки с натуры, которые можно рассматривать и как основу для будущих работ, и как самостоятельные художественные высказывания.

Это результат многочисленных творческих встреч коллектива авторов, сеансов быстрого рисунка без долгой шлифовки, проходивших в разные годы. Их ценность — в фиксации момента, в свежести восприятия, в попытке передать первое впечатление с помощью линии и пятна. Спектр техник и материалов широк: изящные работы карандашом и шариковой ручкой, сочные зарисовки тушью и гуашью, нежные пастели и цветные карандаши, выразительная графика сухой кистью. Каждая техника диктует свой подход к изображению, свой ритм, характер штриха.

Участники выставки: Анна Минеева-Мартынова, Гуля Кабилова, Евгений Сергеев, Игорь Улангин, Олег Польдяев, Татьяна Лисицына, Татьяна Лапина, Роман Курьянов, Алексей Попов. Разнообразны и масштабы их работ — от страниц карманных скетчбуков до листов формата А2. Можно проследить, как меняется характер изображения — от камерного и интимного до почти театрального. И возникают «рассказы» о времени, движении, характере модели и о самом художнике.

Алексей Попов
