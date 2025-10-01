Ещё не картины, но уже с характером

Открывшаяся во втором корпусе Чувашского госпедуниверситета выставка предлагает взглянуть на творческий процесс изнутри, на ту его часть, где рождается замысел. Перед зрителем предстают наброски, эскизы и быстрые зарисовки с натуры, которые можно рассматривать и как основу для будущих работ, и как самостоятельные художественные высказывания.

Это результат многочисленных творческих встреч коллектива авторов, сеансов быстрого рисунка без долгой шлифовки, проходивших в разные годы. Их ценность — в фиксации момента, в свежести восприятия, в попытке передать первое впечатление с помощью линии и пятна. Спектр техник и материалов широк: изящные работы карандашом и шариковой ручкой, сочные зарисовки тушью и гуашью, нежные пастели и цветные карандаши, выразительная графика сухой кистью. Каждая техника диктует свой подход к изображению, свой ритм, характер штриха.

Участники выставки: Анна Минеева-Мартынова, Гуля Кабилова, Евгений Сергеев, Игорь Улангин, Олег Польдяев, Татьяна Лисицына, Татьяна Лапина, Роман Курьянов, Алексей Попов. Разнообразны и масштабы их работ — от страниц карманных скетчбуков до листов формата А2. Можно проследить, как меняется характер изображения — от камерного и интимного до почти театрального. И возникают «рассказы» о времени, движении, характере модели и о самом художнике.

Алексей Попов