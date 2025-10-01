До прямой линии Главы Чувашии Олега Николаева осталась неделя

21 октября в 12.00 начнется открытый диалог руководителя региона с жителями республики.

Напомним, что вопросы Олегу Алексеевичу можно отправить через портал «Госуслуги», а также через комментарии к посту о прямой линии в телеграм-канале Олега Николаева.

Общение с населением организуют в сообществе «Чувашская Республика» ВКонтакте и в эфире телеканала «Россия 24», а также на волнах радиостанции «Радио России».

Олег Николаев подчеркнул, что для него важно лично услышать жителей республики, потому что их мнение задает направление работы руководителей Чувашии.