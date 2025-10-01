Три медали в копилку

Очередные медали привез с выставки «Золотая осень — 2025» Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза. В номинации «За производство высококачественной пищевой продукции» предприятие получило 2 золотые медали за колбасу варено-копченую «Сервелат Ореховый», сардельки «Свиные», серебряную медаль — за колбасу вареную «Русская».

Агропромышленная выставка «Золотая осень» — крупнейшее деловое мероприятие в сфере агропромышленного комплекса России. В 27-й раз она собрала лучших представителей отрасли со всей страны для демонстрации новейших технологий и достижений. В рамках мероприятия состоялось подведение итогов отраслевых конкурсов, где были отмечены лучшие предприятия, их продукция, проекты.

Ядринский мясокомбинат — один из постоянных участников выставки, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ежегодно предприятие привозит награды самого разного достоинства, подтверждая высокое качество продукции. За последние 5 лет в модернизацию производства вложено свыше 71 млн рублей. Это позволяет расширять ассортимент, улучшать качество продукции.

В этом году в объединенной экспозиции Чувашской Республики были представлены шартан «Чувашский», колбасы «Миланская», «Фермерская», «Московская», «Сервелат», а также «Шейка «Традиционная», «Орех мясной», «Карбонад» производства мясокомбината и минеральная вода «Директорская» ООО «Кооператор». Все они уже завоевали признание покупателей у нас в республике и готовы покорять новые рынки сбыта.

Надежда Антонова