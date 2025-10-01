Стартовал VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России

Научат правильно относиться к деньгам

До 28 октября юные и взрослые участники акции смогут проверить свои знания в заданиях, основанных на жизненных ситуациях. Младшие школьники в игровой форме познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности, научатся правильно относиться к деньгам и копить на реализацию мечты. Взрослые узнают, как эффективно управлять своим бюджетом, не стать жертвой недобросовестных продавцов при покупке финансовых продуктов и сформировать дополнительный капитал к пенсии. Всем будет полезно проверить, умеют ли они избегать ловушек мошенников.

Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 14–16 октября, задания для которого разработаны преподавателями Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Успешное прохождение испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Участие в этой олимпиаде дает льготы при поступлении в вузы.

Пройти зачет можно индивидуально или в составе семейной команды. В конце все получат персональные рекомендации, которые помогут восполнить пробелы в знаниях о финансах, а при успешном прохождении — именной сертификат.

В прошлом году личное тестирование во Всероссийском онлайн?зачете по финансовой грамотности в Чувашии прошли более 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба Отделения — НБ по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России.