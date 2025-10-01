Олег Николаев поздравил аграриев с профессиональным праздником

В своем обращении к труженикам села и работникам перерабатывающей промышленности, а также ветеранам сельскохозяйственной отрасли руководитель региона отметил, что год был непростым, но аграрии вновь доказали свой выдающийся профессионализм, трудолюбие и стойкость. «Высокий урожай стал результатом вашего упорного труда и полной самоотдачи», — подчеркнул Олег Николаев. Глава республики привел конкретные экономические показатели: агропромышленный комплекс формирует 14,6% валового регионального продукта Чувашии. Благодаря усилиям аграриев экспорт продовольственной продукции из региона динамично растет и охватывает более 30 стран мира. Особое внимание в поздравлении было уделено успехам в цифровизации. «Чувашия является одним из лидеров цифровизации в российском сельском хозяйстве, занимая 4-е место в стране», — констатировал Олег Николаев. Он добавил, что в регионе активно внедряются системы точного земледелия, роботизированные фермы и другие передовые технологии, что способствует повышению эффективности производства. По словам Главы, эти достижения стали возможны благодаря почти 19 тысячам преданных своему делу тружеников, которые обеспечивают продовольственную безопасность не только Чувашии, но и всей страны. Олег Николаев заверил, что руководство республики и впредь будет поддерживать аграрный сектор, создавая комфортные условия для жизни на селе и развивая сельские территории. В завершение он пожелал аграриям благополучия, процветания и крепкого здоровья.