«Золотая осень» приносит плоды

В Москве, на площадке «Тимирязев Центра», проходит 27-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025». В ее работе принял участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Чувашия представляет на форуме не только свою разнообразную сельхозпродукциию, но и демонстрирует передовые технологии АПК. Михаил Мишустин с интересом ознакомился с экспозициями регионов. Особое внимание премьера привлекли гуси кросса «Макулинский», которые являются триумфаторами отечественного птицеводства. Этот гибрид, известный своей высокой производительностью и жизнестойкостью, выведен в Чувашии селекционерами ООО «Вурнарец» и занимает 70% российского рынка. Как отметил руководитель предприятия, заслуженный работник сельского хозяйства России Александр Макулин, каждый гусь имеет племенное происхождение, родословную и даже личный паспорт, что подчеркивает его уникальность и высокое качество.

По данным пресс-службы Минсельхоза, свыше 25 сельхозорганизаций республики презентуют свои достижения. Аграрии приехали также за опытом коллег из других регионов. Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин подчеркнул, что в развитии сельского хозяйства важно создать условия для масштабного внедрения научно-исследовательских разработок с использованием самых актуальных цифровых платформ. «Фактически речь идет о новом этапе формирования продовольственной безопасности страны. Если раньше надо было нарастить объемы выпуска собственных товаров, чтобы сократить импорт, то здесь уже добились весомых результатов, причем за достаточно короткие сроки», — отметил глава Правительства.

«АПК республики — это более 14% валового регионального продукта, каждый третий житель республики занят в сельском хозяйстве, — отмечает Глава Чувашии Олег Николаев. — На выставке представлены конкретные примеры — от ДНК-паспорта хмеля, разработанного учеными Чувашского аграрного университета, до передовых систем точного земледелия и внедрения промышленных роботов на пищевых производствах. Благодаря цифровой трансформации мы уже создали более 7500 новых рабочих мест, внедрили 15 промышленных роботов.

Уверен, что наше участие в выставке укрепит позиции Чувашии на аграрном рынке страны».

Регион эффективно использует площадку выставки «Золотая осень–2025». Правительство республики заключило ряд соглашений по цифровизации, расширению экспортных возможностей и развитию ряда отраслей. Одно из таких соглашений — с ООО «Аналитический центр лесного и сельского хозяйства» — предусматривает дальнейшее развитие цифровизации, внедрение передовых беспилотных технологий и создание информационных ресурсов для повышения инвестиционной привлекательности. Чувашия входит в число лидеров цифровизации российского АПК, занимая четвертое место в стране. «Сегодня сельское хозяйство прирастает роботами и ИИ-технологиями. Чем шире будут применяться, например, беспилотные летательные аппараты в аграрном секторе, тем выше эффективность — в плане урожайности и качества продукции. В Чувашии видим огромный потенциал для реализации новейших технологий», — отметил Иван Петров, генеральный директор центра.

Расширение экспортных возможностей — еще один приоритет для Чувашии. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции АПК» нацелено на увеличение экспортного потенциала АПК республики, что полностью соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году в рамках этого проекта планируется увеличить экспорт продукции АПК Чувашии минимум в полтора раза по сравнению с 2021 годом. За 9 месяцев этого года было экспортировано 18,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Развитие хмелеводства стало еще одним направлением сотрудничества Правительства Чувашии и ООО «КРОПЭКС» — российским производителем средств защиты растений. С компанией также подписано соглашение.

На выставке заключили соглашение о взаимодействии ООО «Балтика-Агро» и ГК «Геомир». Подписание состоялось на стенде Чувашской Республики, документ предусматривает совместную разработку и внедрение цифровых решений для повышения эффективности выращивания хмеля. По словам премьер-министра Сергея Артамонова, республика придает большое значение этому направлению. Проект развития хмелеводства определен одним из ключевых в Стратегии развития агропромышленного комплекса Чувашии до 2030 года «АгроПроДвижение».

Отметим, что «Балтика» стала первой пивоваренной компанией в России, запустившей собственный проект по выращиванию хмеля в Чувашии. Компания приобрела действующие хмельники и закладывает новые общей площадью около 60 гектаров. Ее представители обратились к «Геомиру» с предложением адаптировать существующий продукт «АссистАгро» под нужды хмелеводства. В результате был разработан специальный сервис, позволяющий автоматизировать сбор и анализ данных о производственных процессах при выращивании хмеля. «Балтика» стремится внедрять инновационные решения, которые станут драйверами для развития наших производственных площадок. Использование успешных отечественных разработок в области программного обеспечения для агропромышленного комплекса — это важный шаг на пути к достижению импортонезависимости отрасли», — отметил генеральный директор ООО «Балтика-Агро» Виталий Кулагин.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Геомир» Илья Воронков сказал, что готовность «Балтики» делиться экспертизой и методологией о том, как выращивается хмель, позволила адаптировать платформу «АссистАгро» под работу с новой культурой. «И сейчас эта экспертиза доступна в продукте. Решение полностью готово для тиражирования на предприятиях любого масштаба, заинтересованного в прозрачности бизнес-процессов и росте эффективности», — подчеркнул генеральный директор ГК «Геомир» Илья Воронков.

Комментируя подписанные документы, Сергей Артамонов отметил, что сельхозпродукцию республики знают уже около 50 стран. По соглашению с организацией «Кропэкс» будет решаться вопрос сертификации средств защиты именно для хмеля, которые практически не представлены на российском рынке. По документу цифровизации намечено развивать мониторинг земель. Здесь появится возможность для любого инвестора получить открытые данные и подобрать подходящие участки для реализации проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.