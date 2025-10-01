В Чувашии внедряются электронные билеты на основе геолокации

Минтранс Чувашии и Чувашское транспортное управление завершили разработку нового способа оплаты проезда на пассажирском транспорте с помощью геолокации. Тестирование системы проводится на борту троллейбуса № 1000 на маршруте № 62.

Процесс простой: необходимо установить в смартфоне мобильное приложение «ЕТК», включить Bluetooth, запустив приложение, выбрать опцию «Оплатить по геолокации».

До конца 2025 года планируется внедрить систему на троллейбусном маршруте № 62, а с начала 2026 года — на всех транспортных средствах Чувашского транспортного управления.