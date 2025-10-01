В Чувашии внедряются электронные билеты на основе геолокации

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минтранс Чувашии и Чувашское транспортное управление завершили разработку нового способа оплаты проезда на пассажирском транспорте с помощью геолокации. Тестирование системы проводится на борту троллейбуса № 1000 на маршруте № 62.

Процесс простой: необходимо установить в смартфоне мобильное приложение «ЕТК», включить Bluetooth, запустив приложение, выбрать опцию «Оплатить по геолокации».

До конца 2025 года планируется внедрить систему на троллейбусном маршруте № 62, а с начала 2026 года — на всех транспортных средствах Чувашского транспортного управления.

Опубликовано: 9 октября 2025 г.


Читайте также:

С 1 февраля в Чебоксарах изменятся маршруты движения автобусов № 5, 35, 41
Стоит ли воссоздавать «Чувашавтотранс»? Мнение врио Главы Чувашии Олега Николаева
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками
Троллейбусный маршрут №20 продлили до Нового города
Программу развития и нарушения при богослужении обсудили на планерке врио Главы Чувашии
Из двух троллейбусных маршрутов сделали один
Транспортная реформа: продолжение следует

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.