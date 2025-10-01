Хозяйка подпольной нарколаборатории ждет приговора в СИЗО

«Заварила» дело

Летом прошлого года с 44-летней жительницей Йошкар-Олы через один из мессенджеров связался неизвестный, который стал расспрашивать ее о гражданском муже. Собеседник знал, что тот находится в следственном изоляторе за покушение на сбыт наркотиков, и предложил, так сказать, продолжить «семейное дело». Мать-одиночка сопротивлялась недолго: она уже около трех лет употребляла мефедрон, называемый на жаргоне солью, поэтому предложение заняться его производством, а заодно помочь «соратникам» сожителя, показалось ей хорошей идеей.

«Соль» на глазок

Куратор посоветовал выбрать место под будущую «лабораторию» в любом регионе, за исключением Татарстана, который вербовщик назвал неблагоприятным для их бизнеса из-за деятельности местных правоохранительных органов.

Дама нашла объявление о сдаче подходящего по параметрам дома в Калининском районе Чебоксар, встретилась с хозяевами и отправила фото работодателю. Помещение сочли годным для решения «производственных задач» и снабдили соучастницу деньгами для аренды, которую квартирантка оплатила сразу на год вперед, после чего велели ждать дальнейших указаний. Так, гостья из Марий Эл превратилась в «химика» — звено преступного бизнеса, производителя запрещенных веществ.

Как только работница обжилась на новом месте, ей пришло сообщение с координатами тайника, куда кураторы обещали положить все необходимое для лаборатории. За «посылкой» женщина отправилась со своим давним знакомым, вызвавшимся помогать ей после ареста мужа. Не объясняя приятелю происхождение груза, новоиспеченная «химичка» перенесла в машину несколько обнаруженных в снегу мешков с колбами и канистрами. Но вряд ли требовались какие пояснения человеку того же круга со схожими пороками. Без лишних вопросов помощник смонтировал и «систему фильтрации», когда женщина поняла, что самостоятельно разобраться с этими бочками и шлангами, даже под чутким руководством своего «онлайн-инструктора», просто не сможет.

Да и сам процесс по факту оказался куда сложнее, чем заверяли новичка заказчики. С первой партией мефедрона «лаборантка» провозилась больше недели. «Учитель» постоянно ругался, потому что «ученица» все делала не так: путала реагенты, концентрацию и последовательность приготовления. Да еще и этот едкий невыносимый запах, которым пропах весь дом.

Под конец просто не выдержала — отправилась с дочерью в санаторий, оставив «на хозяйстве» своего верного «заместителя», попросив отправлять фото и отвечать на сообщения контролеров. Но и у того все с самого начала не заладилось: то кураторы, что-то заподозрив, просили позвонить по видео, то лопнул насос, и все газы и жидкости хлынули прямо в лицо незадачливому «оператору» домашней нарколаборатории. Хозяйке пришлось спешно возвращаться для оказания экстренной помощи пострадавшему. «Скорую», по понятным причинам, вызывать не стали.

Издержки производства

В итоге с грехом пополам «химик»-недоучка получила около 350 граммов готового мефедрона, который, по указанию все того же «инструктора», оставила в тайнике-закладке в лесном массиве недалеко от Казани.

Со второй партией, за которую «лаборантка» взялась по возвращении в Чебоксары, дело пошло шустрее. В доме «сушилось» еще почти 900 граммов «самопальной» отравы, когда лабораторию «накрыли» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике. Производительницу «синтетики» задержали с участием спецназа Росгвардии и сразу же заключили под стражу.

Как выяснилось, в поле зрения оперативников арестованная попала в конце прошлого года. Сначала наркополицейские считали женщину обычной закладчицей, работающей на виртуальную площадку по продаже запрещенных веществ, но постепенно выяснили и другую ее «ипостась». Такого рода производство на территории региона было выявлено впервые за последние годы, но надежды наркодельцов безнаказанно варить в Чувашии свое смертельное зелье развеялись как дым.

По словам руководителя следственной группы майора юстиции Андрея Пчелкина, в ходе расследования дела Следственной частью Следственного управления МВД по региону были собраны убедительные доказательства причастности фигурантки к незаконному производству и покушению на сбыт наркотиков в особо крупном размере организованной группой. Это и экспертные исследования изъятого вещества и прекурсоров, использовавшихся для изготовления мефедрона, оборудование со следами вещества, переписка обвиняемой с кураторами и соучастниками с деталями «производственного процесса».

Материалы дела направлены для рассмотрения в Верховный суд Чувашии. Санкция статьи, которая вменяется подсудимой, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.