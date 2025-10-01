УФНС по Чувашии продолжает рассылку уведомлений на уплату налогов физических лиц за 2024 год

Рассчитаться до декабря

Она осуществляется сразу по нескольким каналам, поэтому часть граждан получит письма в электронном виде, а не в почтовом ящике. Уведомления направляются владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства. Также в извещении может быть указан НДФЛ с выигрышей в азартных играх или с доходов, превысивших 5 млн рублей, если налог не был удержан налоговым агентом. Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.

Как напоминают налоговики, уведомления не направляются в нескольких случаях. Во-первых, при наличии налоговой льготы, вычета или других законных оснований, которые полностью освобождают граждан от уплаты налогов. Во-вторых, если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей (за исключением года, когда истекает срок взыскания задолженности).

Более подробную информацию можно узнать с помощью сервиса сайта налоговой службы «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Кроме того, на сайте ФНС России размещена промостраница «Налоговое уведомление 2025 года». Она содержит разъяснения по типовым вопросам: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в налогообложении имущества физических лиц, что делать, если уведомление не получено.