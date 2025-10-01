Сборная Чувашии заняла второе место на Спартакиаде пенсионеров России

Соревнования прошли в Тюмени и собрали более 600 участников из 78 регионов, а также гостей из Австралии, Беларуси, Казахстана и Финляндии.

Пожилые люди состязались в настольном теннисе, шахматах, легкой атлетике, плавании, комбинированной эстафете, участвовали в лично-командном первенстве по дартсу, а также выполняли нормативы комплекса ГТО.

Министр спорта Чувашии Василий Петров, комментируя успех команды, отметил, что по инициативе Главы республики Олега Николаева спортивные учреждения предлагают пенсионерам бесплатные занятия в удобное для них время. Это помогает им поддерживать хорошую физическую форму.