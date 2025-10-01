В Москве открывается XXVII агропромышленная выставка «Золотая осень-2025»

На других посмотреть, себя показать

В форуме примут участие более 20 предприятий нашей республики.

В программе — экспозиция достижений регионов в сфере АПК, пленарное заседание о роли цифровизации в повышении производительности, а также десятки круглых столов и панельных дискуссий по ключевым направлениям отрасли, от растениеводства до аграрного образования. Впервые на выставке пройдет молодежный трек, который станет открытой площадкой для обучения и обмена опытом. Также ожидается форум «Женщины в АПК», где успешные представительницы аграрной отрасли презентуют свои проекты, реализуемые на сельских территориях. Кроме того, в программе выставки — гастрономический фестиваль: здесь можно не только попробовать и купить фермерские продукты, но и узнать об их производстве.

Предприятия пищевой промышленности Чувашии подали заявки на участие в конкурсах, проводимых под эгидой Минсельхоза России и Россельхознадзора. Также на выставке планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве.