Чувашия представит проект технопарка на федеральном конкурсе

Новые производства и рабочие места

Управленческая команда Чувашской Республики представит проект технопарка «Бреслер» в финале программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры».
Проект предусматривает создание промышленной площадки, строительство и оснащение зданий общей площадью свыше 8 тыс. кв. метров. Здесь будут действовать Центр коллективного пользования современным оборудованием, Центр обработки данных и конгрессно-выставочный зал.

Защита пройдет 9-10 октября в рамках Международной выставки «InRussia-2025» в Ставропольском крае. Всего экспертное жюри рассмотрит 49 проектов. Как отмечают в региональном Минэкономразвития, в 2026 году на создание промышленных, техно- и бизнес-парков в федеральном бюджете заложено 7,8 млрд рублей. Развитие инфраструктуры предусмотрено национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».

