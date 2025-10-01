В Чувашии готовят специалистов для отрасли беспилотных авиационных систем

Новый кластер решит кадровую проблему

ЧГУ имени И.Н. Ульянова первым в регионе запустил программу обучения операторов, выпускники уже получили свидетельства о новой квалификации. На базе Новочебоксарского химико-механического техникума готовят слесарей-сборщиков беспилотных летательных аппаратов. Занятия ведут специалисты-практики компании «БАС Системс». Курс рассчитан на два месяца.

«Сегодня вопрос кадров выходит на первый план. Чтобы быть конкурентными в отрасли, мы обязаны готовить специалистов уже сегодня. Поэтому для Чувашии так важно объединение вузов и предприятий в кластере беспилотных систем», — считает руководитель Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова.

Кластер беспилотных авиационных и роботизированных систем «БАРС», формирование которого стартовало в этом году под эгидой Центра «Мой бизнес» и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», объединит промышленные предприятия, научные центры и образовательные организации Чувашии. Его задача — не только развивать технологии, но и готовить специалистов, которые будут востребованы на федеральном и международном уровнях.

Сегодня в образовательных программах по тематике БПЛА в России задействовано более 37 тыс. студентов, но к 2030 году потребность в кадрах значительно возрастет. По данным Министерства промышленности и торговли России, в отрасли беспилотных авиационных систем будет задействовано около миллиона человек.