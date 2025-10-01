МТС признана самым технологичным оператором России

Российское аналитическое агентство J’son&Partners Consulting провело оценку технологического развития операторов связи, по результатам которой компания МТС заняла первое место.

Сравнительный анализ проводился среди крупнейших операторов связи. МТС показал наилучший результат, набрав 79 баллов из 100 возможных.

Фактором, определившим позиции МТС, стали результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. Это включает в себя такие разработки, как распознавание синтетического голоса и возможность звонить с помощью умных устройств. На российском рынке аналитики J’Son&Partners выделили продукт МТС Membrana, который предлагает комплексные решения для защиты конфиденциальности и безопасности абонентов. Membrana включает в себя функции мониторинга утечек личной информации, блокировку рекламы и всплывающих окон, а также возможность создания дополнительных номеров и временной электронной почты. Для детей разработана версия Membrana Kids, которая предоставляет дополнительные инструменты защиты, такие как фильтрация звонков, безопасный доступ в интернет и родительский контроль через специальное приложение.

В общем рейтинге Мегафон занял второе место (64 балла), а Билайн — третье (59 баллов). В оценке также участвовали T2 и Ростелеком. По результатам опросов российских пользователей мобильной связи МТС также лидирует с наибольшим количеством положительных отзывов — 31%. На втором месте — Мегафон (26%), за ним следуют Т2 (18%) и Билайн (14%).