В Чувашии на покупку жилья для детей-сирот направят 1,4 млрд рублей

В Чувашии продолжается масштабная работа по обеспечению жильём детей-сирот. В этом году планируется приобрести 452 жилых помещения за 1,41 млрд рублей бюджетных средств, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в госпаблике регионального Минстроя. Там же отметили, что на сегодня приобретено 393 жилых помещения, в том числе 138 – по жилищным сертификатам и 255 квартир.

Так, к примеру, в Красноармейском округе в очереди на улучшение жилищных условий сейчас стоят 22 ребёнка-сироты. В рамках нацпроекта «Семья» в этом году «закрыть» квартирный вопрос смогут 4 молодых человека, оставшихся без попечения родителей. Как сообщают в госпаблике местной администрации, одному из них уже передали денежный сертификат на покупку благоустроенного жилья, ещё двум — вручили ключи от квартир площадью не менее 33 квадратных метров. Ещё одну «однушку» для сироты власти закупят в ближайшее время. К примеру, студентка Ольга Актемова узнала, что стала обладательницей собственных квадратных метров, в день своего рождения. Ключи от дома девушке вручили на днях. Будущий архивариус не смогла скрыть своих радостных чувств. Власти же рассчитывают на то, что такая социальная поддержка подстегнёт молодых специалистов оставаться в округе строить карьеру и создавать семьи.

В Аликовском округе в очереди на улучшение жилищных условий стоят 42 ребёнка-сироты. В этом году, судя по публикации в госпаблике местной администрации, денежные сертификаты на покупку квартир получили 7 представителей этой льготной категории, пятеро из них уже успели обзавестись своими домами. Всего же на обеспечение жильём детей-сирот в Аликовском округе из республиканского бюджета направили свыше 22 миллионов рублей.

В Красночетайском округе на эти цели республика выделила свыше 38 миллионов рублей. Об этом сообщили в госпаблике окружной администрации. На эти деньги поддержать удалось 16 совершеннолетних жителей округа, оставшихся без попечения родителей: 13 ребят получили квартиры, ещё трое остановили свой выбор на сертификате на покупку жилья. Один из обладателей новенькой квартиры Кирилл Петров во время торжественной церемонии передачи ключей поблагодарил за подаренную возможность начать новый этап в жизни и не стал скрывать, что теперь у него появилась уверенность в завтрашнем дне. Также в госпаблике местной администрации подчеркнули, что сейчас в очереди на улучшение жилищных условий в округе стоят 29 ребят из льготной категории, 10 из них уже имеют право на жилье. Большая их часть получит квартиры в следующем году.

Отметим, что по поручению Главы Чувашии Олега Николаева в регионе до 2030 года благоустроенные дома или квартиры должны получить все дети-сироты, ставшие на учёт до 2023 года. В профильном ведомстве подчёркивают, что эта задача вполне выполнимая.