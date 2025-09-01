Горожане запасаются овощами

В республике продолжается месячник по реализации сельскохозяйственной продукции «Дары осени». Активное участие в ярмарочных распродажах традиционно принимают кооперативные организации Чувашпотребсоюза.

Белоснежные палатки с надписями, где указано название райпо, всегда пользуются особым спросом у чебоксарцев. Продукцию кооперативных организаций, прежде всего картофель, лук, морковь и другие овощи, заготовленные у владельцев личных подсобных хозяйств, самозанятых, можно приобрести на площадке возле торгового центра «Шупашкар». Чтобы создать праздничное настроение и привлечь внимание покупателей, продавцы используют живые цветы, поделки из овощей, в том числе с помощью карвинга.

За три недели выездной торговли, а ярмарка проводится по выходным дням, кооператоры реализовали более 15 тонн картофеля и овощей, а также продукцию собственного производства. Среди тех, кто радовал горожан широким ассортиментом, — Аликовское, Канашское, Калининское, Красноармейское, Октябрьское, Цивильское райпо.

Впервые в рамках месячника ярмарка выходного дня была организована возле агромаркета «Пехет». Новая площадка привлекала покупателей выступлениями артистов, а главное — приемлемыми ценами. Возможностью реализовать свою продукцию, оценить ассортимент у конкурентов, в том числе в самом агромаркете, воспользовались и кооператоры Ишлейского райпо.

Активное участие районные потребобщества принимают и в ярмарках, которые проводятся в муниципалитетах. Главная цель — помочь сельхозтоваропроизводителям реализовать продукцию и обеспечить жителей республики свежими овощами и фруктами.

Надежда Антонова