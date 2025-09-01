Олег Николаев: Курс на благополучие человека и технологический суверенитет

В своей инаугурационной речи Глава Чувашской Республики представил комплексную программу действий

На торжественной церемонии вступления в должность Глава Чувашии обратился к жителям республики, представителям власти и политическим партиям. Его выступление стало стратегическим посланием, в котором были четко обозначены как достижения прошедших пяти лет, так и контуры дальнейшего развития республики.

Центральная тема — благодарность избирателям за доверие и высокая оценка совместного труда. Было отмечено, что многие цели, поставленные пять лет назад, казались тогда амбициозными и труднодостижимыми. «Но результаты превзошли все ожидания. За прошедший период выросли в два и более раз основные макроэкономические показатели. Это валовый региональный продукт, собственные доходы бюджета, средняя заработная плата, объем инвестиций и другие», — подчеркнул Глава республики. Этот экономический рост был назван прямым следствием слаженной работы всех жителей Чувашии.

Важным фактором успеха была названа поддержка федерального центра. В речи прозвучала благодарность Президенту России Владимиру Путину за национальные проекты и оперативное реагирование на обращения граждан и руководства республики. Особо было отмечено, что глава государства высоко оценил не только количественные результаты, но и сам подход к работе — «нацеленности на нужды и чаяния каждого человека».

Основой для нового этапа развития стала новая Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии. Ее ключевое отличие — глубокая синхронизация по отраслевому и территориальному принципу. Программа напрямую нацелена на достижение качественных характеристик жизни, которые обозначены Президентом России как главный приоритет.

Были четко сформулированы и основные векторы работы на ближайшие годы. «Важно понять, что все наши действия направлены на одно: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей; реализацию потенциала каждого человека… создание комфортной и безопасной среды для жизни», — перечислил Глава. Эти направления, как отмечается в выступлении, не только улучшат жизнь в регионе, но и будут способствовать укреплению суверенитета страны в целом.

Особое место в речи заняла тема специальной военной операции и поддержки ее участников. Глава республики заявил, что достижение победы и преодоление санкционного давления являются приоритетом, а помощь семьям военнослужащих — частью ежедневной работы.

Завершилось выступление философской цитатой чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, которая задала тон всей дальнейшей работе: «Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое маленькое дело терпеливо и с любовью… Самое малое дело можно осветить и осмыслить любовным к нему отношением». Эта мысль стала моральным наказом как для управленческой команды, так и для каждого жителя республики.

Таким образом, инаугурационная речь Главы Чувашии обозначила преемственность курса, основанного на конкретных результатах, и задала новый импульс развития, где в центре всего стоит человек, его благополучие и возможности для самореализации. Уверенность в силах земляков и четкий план действий оставляют впечатление, что республика уверенно смотрит в будущее.

Василий Леонидов

Председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов поздравил Олега Николаева со вступлением в должность Главы республики. От имени депутатов и многонационального народа он отметил, что победа на выборах – это оценка масштабной работы, проделанной под руководством Николаева, и выражение доверия курсу на дальнейшее динамичное развитие и улучшение качества жизни. Фото Максима Васильева