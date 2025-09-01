Олег Николаев поздравил работников дошкольных учреждений

В своем обращении по случаю профессионального праздника Глава Чувашии отметил неоценимый труд более 12 тысяч воспитателей, педагогов и всех, кто заботится о самых маленьких жителях республики. Олег Николаев назвал работников детских садов настоящими волшебниками, которые «помогают малышам познавать мир, раскрывать свои способности и учиться самому главному — быть добрыми и любознательными». Именно им доверено заложить фундамент будущего для более чем 53 тысяч детей, которые ежедневно посещают дошкольные учреждения Чувашии. Руководитель региона отметил, что благодаря профессионализму и преданности сотрудников в 285 детских садах и 175 дошкольных группах при школах создается особая атмосфера, где дети чувствуют себя комфортно, могут творить и дружить. Олег Николаев от всего сердца поблагодарил работников дошкольного образования за их важную миссию и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и радости от каждого дня. «Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение, а в сердцах воспитанников всегда живет благодарность и любовь», — обратился Глава Чувашии к педагогам.
Опубликовано: 26 сентября 2025 г.
