Машиностроители отметили свой праздник

И получили достойные награды

Этот отраслевой кластер Чувашии занимает более 34% в общем объеме обрабатывающих производств. Трудятся здесь верные своему делу, высокопрофессиональные специалисты. Они выпускают бульдозеры, трубоукладчики, колесную технику, кузова-фургоны, контейнеры для самых разных сфер. Это многопрофильный сектор экономики, охватывающий металлургию, производство машин и оборудования, комплектующих и запасных частей. В День машиностроителя, который приходится на конец сентября, подводятся итоги, намечаются новые перспективы.

Накануне праздника Глава республики Олег Николаев побывал на производственных площадках, встретился с руководителями и работниками ряда ведущих предприятий, в частности, опытно-конструкторского бюро по разработкам беспилотных летательных систем для гражданского применения. Обсуждались пути взаимодействия, меры господдержки.

Напомним, в республике по поручению Олега Николаева в рамках Стратегии развития промышленности региона до 2030 года должно быть создано три новых кластера. Работа над беспилотными авиационными и роботизированными системами «БАРС» уже началась.

Как отметил Глава, Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание беспилотным технологиям. «Мы видим большую перспективу для их использования в повседневной жизни. Помимо производства самих систем, это различные задачи мониторинга, анализа ситуации, доставки грузов, обеспечения связи. В их реализации должен быть использован потенциал исторического лидерства Чувашии в электротехнике. Нам необходимо выработать комплексный план действий по созданию кластера и приступить к его последовательному выполнению», — сказал Олег Николаев.

Глава республики также посетил компанию «Чебоксарский агрегатный завод», специализирующуюся на производстве компонентов для автомобильной и тяжелой строительной техники. Завод получил субсидию от службы занятости населения, что позволило реализовать меры антикризисной программы. В 2023 году предприятие привлекло региональную субсидию на покупку нового оборудования.

ООО «Промлит» благодаря производству высококачественных изделий из чугуна и стали занимает достойное место в данном сегменте отечественной промышленности. На основе эффективного менеджмента на заводе значительно увеличена доля отечественного оборудования. Один из значимых проектов — создание высокотехнологичного литейного комплекса в городе Чебоксары общей стоимостью 4 млрд рублей.

Глава побывал и на заводе «АГРОМАШ» по выпуску сельскохозяйственной техники. В 2024 году Минпром России утвердил новый специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), предусматривающий инвестиции в объеме 1,3 млрд рублей. Проект предусматривает глубокую локализацию производства отдельных агрегатов и компонентов. Планируется произвести до 2035 года около 17790 тракторов, создать 121 новое рабочее место. Давая оценку потенциалу предприятия, Олег Николаев отметил, что совместная работа приносит ощутимый результат. В ближайшее время мы готовы закупить тракторы для наших муниципалитетов в коммунальном исполнении, подчеркнул руководитель региона.

Серия встреч завершилась в производственной компании «Промтрактор». Завод получил два займа от Фонда развития промышленности Чувашии на общую сумму 95 млн рублей. Сегодня «ПК «Промтрактор» — один из крупнейших российских производителей специализированной техники для горнодобывающей и строительной отраслей, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Вечером машиностроители собрались на торжество в ДК агрегатного завода. Звучали видеопоздравления ветеранов и молодых представителей отрасли, выступали творческие коллективы. В своем приветствии генеральный директор концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов отметил выполнение программы модернизации в течение последнего года на ряде предприятий концерна. Помогает Правительство республики, обсуждаются новые меры поддержки. Тяжелое машиностроение без этого трудно развивать. Андрей Валентинович отдельно поблагодарил женскую часть коллектива, в непростое время выбравшую нелегкую профессию. Он также напомнил о помощи концерна участникам СВО и их семьям.

«Машиностроители — те люди, которых объединяют большие объемы труда, произведенной продукции, благодаря чему создаются новые рабочие места, движется экономика, появляется возможность развивать инфраструктуру, повышать качество жизни, — сказал Глава Чувашии Олег Николаев. — Заинтересованность в развитии машиностроительного комплекса — это взаимная заинтересованность как государства, так и самих предприятий. Очень радостно было сегодня пройти по цехам тракторного производства и видеть, что нам удалось сделать намного больше, чем запланировали. И это только начало — впереди ждут большие задачи. Я поздравляю вас с праздником, желаю всем удачи, семейного благополучия, победы нам и в специальной военной операции, и на трудовом фронте».

Олег Николаев также подчеркнул важность современного машиностроения как одной из ключевых отраслей промышленности России, которая характеризуется высокими технологиями и инновационным развитием. Предприятия Чувашии демонстрируют высокие темпы роста производства, занимают лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и второе место в целом по стране. В знак признания заслуг в области промышленности и многолетний добросовестный труд Глава республики вручил награды отличившимся работникам отрасли.