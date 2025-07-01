Зелёное золото добывают в Чувашии

Республика держит планку ведущего региона страны по производству хмеля

Одним из ярких событий этого лета в Чебоксарах стал фестиваль «Зеленое золото России», что ежегодно проводится в столице республики при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По традиции форум собрал лучших хмелеводов и пивоваров из Чувашии и других регионов страны. В течение недели участники фестиваля не только презентовали гостям свою уникальную продукцию, но и налаживали контакты, обменивались опытом и проводили деловые встречи.

Как и в прошлые годы, фестивальный городок раскинулся на площади Речников. Здесь под белыми шатрами собралось более двух десятков пивоваренных компаний — как местных, так и региональных из Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Томской и Воронежской областей, а также Татарстана и Марий Эл. Впервые были представлены янтарные напитки из Беларуси. Потчевали гостей также медовухой, сидром, квасом, сбитнем и лимонадом.

Позаботились организаторы и о разнообразии гастрономических изысков. В палатках посетителей угощали всевозможными мясными и рыбными деликатесами, а также традиционными блюдами чувашской кухни от лучших рестораторов региона. Были в ассортименте и камчатские крабы, и копченые свиные ребрышки на буковой щепе. Предлагались также сочные шашлыки, пиццы, бургеры и, конечно, чувашские чипсы. Внушительную коллекцию сыров из козьего и коровьего молока представила «Малосундырская сыроварня». Порадовали натурпродуктом и другие фермерские хозяйства. Словом, даже самым искушенным гурманам «Зеленое золото» подарило настоящий праздник вкуса…

ЦИФРА 46% хмеля России намерены импортозаместить аграрии Чувашии к 2030 году

Для обсуждений и обмена опытом

Но главный посыл этого масштабного мероприятия, конечно, лежит гораздо глубже. В республике с многовековыми традициями пивоварения, где производится 90% российского хмеля, должна быть своя яркая презентационная площадка для демонстрации достижений, обмена опытом, налаживания партнерских отношений.

Напомним, в календаре значимых событий Чувашии «Зеленое золото России» появилось в 2022 году. И еще тогда перед форумом ставилась задача не только объединить пивоваров, но и предоставить им платформу для обсуждения всех аспектов производства хмеля и пива в стране. Вот и на официальном открытии четвертого по счету фестиваля Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что форум главным образом нацелен на продвижение региональных брендов и привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства республики.

По словам руководителя региона, сегодня республика активно работает над восстановлением утраченных позиций, внедряет современные технологии и научные достижения, оказывает отрасли всестороннюю поддержку. Например, предусмотрена компенсация затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями хмеля, а также частичный возврат расходов на покупку оборудования после реализации сырья.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В Чувашии создана полная технологическая цепочка для производства и переработки хмеля. Мы подготовились инфраструктурно, технологически, в том числе и лабораторно. Создали технику, в частности, хмелеуборочные комбайн и сушилку, а также многочисленные агрегаты для обработки и реализации технологических процессов. В стенах Чувашского аграрного университета работает уникальная научная лаборатория по комплексному анализу хмеля. Теперь перед Чувашией стоит задача масштабировать процесс. Речь идет, прежде всего, о расширении площадей, более углубленной переработке хмеля и решении ряда задач, которые ставит перед республикой производственный сектор».

Кроме того, по программе социально-экономического развития Чувашии запускается новый грант «Чувашский хмель». На развитие хмелеводства с 2025 по 2030 год закладываются солидные суммы — около 1,8 млрд рублей из федерального бюджета и 2,2 млрд рублей из внебюджетных источников. Эти средства на конкурсной основе будут предоставлены российским организациям и индивидуальным предпринимателям, в том числе на организацию производства и переработки хмеля, обновление парка техники и оборудования. Олег Николаев сообщил, что поставлена задача увеличить валовой сбор хмеля в регионе до 2 тыс. тонн к 2030 году и импортозаместить чувашским хмелем до 50% потребности российских потребителей в этом сырье.

Ключевые темы развития отрасли и проблемы детально обсуждались во время деловой программы фестиваля. По данным Минсельхоза Чувашии, дискуссионные площадки собрали нынче более 200 специалистов. Ну а всего в мероприятиях «Зеленого золота России» в этом году приняло участие свыше 45 тыс. жителей и гостей республики.

ИРИНА ПИСЬМЕНСКАЯ,

директор Чувашского филиала Россельхозбанка: «Вот уже третий год генеральным спонсором фестиваля «Зеленое золото России» становится Россельхозбанк. Мы гордимся тем, что помогаем сохранять древние чувашские традиции хмелеводства и пивоварения, вкладываемся в то, чтобы эти навыки жили и развивались в наше время. В том, что у банка сложились по-настоящему стратегические и партнерские отношения с регионом, — особая заслуга Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева, который в своей работе уделяет особое внимание развитию аграрной сферы и чувашского села».

С ноткой благородной горечи и высокой пенной шапкой

О том, что интересного предлагалось нынче под шатрами форума, разузнали в один из фестивальных дней и корреспонденты «СЧ». Возле сувенирных лавок на входе познакомились с туристами из Москвы, путешествующими по волжским городам на личном автомобиле.

«Мы даже не представляли, что здесь проводится столь интересное событие. И, конечно, не ожидали, что встретим такое разнообразие пенного. Есть и классические сорта, и необычные — с огуречным, томатным и даже грибным вкусом. Особенно запомнились варианты с добавлением натуральных ягод и фруктов», — поделились впечатлениями супруги Антон и Елена Кузнецовы.

Понравились им также гастрономические ряды, веселые розыгрыши, живая музыка. А для друзей пара даже подумывала прикупить гостинцев — коллекцию, созданную из местных сортов хмеля «подвязный», «фаворит», «крылатский», «московский ранний». Каждая баночка, кстати, оригинально оформлена: на одной изображена Нарспи, на другой — Мокринский мост, на третьей — монумент Матери…

Каждый участник фестиваля старался удивить своей продукцией и впечатлить отменным вкусом. Самый большой шатер по традиции занял ведущий производитель национального напитка в республике — ОАО «Букет Чувашии». Тут были представлены как классические узнаваемые сорта, так и новые разработки бренда. Некоторые небольшие компании походили на творческие лаборатории.

Хорошее пиво, по словам представителя одного из чебоксарских крафт-баров Петра Рыбакова, должно быть изготовлено из натурального сырья, иметь плотное тело, нотку благородной горечи и стойкую пенную шапку. Его предприятие не только работает с лучшими российскими пивоваренными компаниями, но и само готовит так называемое крафтовое пиво. Хотя Петр признался, что ему не по душе это слово. По мнению эксперта, это заезженный маркетинговый ход, поэтому ему больше нравится называть свой продукт авторским, в качестве которого не приходится сомневаться.

Пивовар отметил, что всегда с большим удовольствием участвует в фестивале «Зеленое золото» и душой болеет за сохранение традиций и развитие хмелеводческой отрасли в Чувашии. По его словам, это своего рода «фишка» для региона и неплохой способ привлечь в наши края туристов.

В четвертый раз участником чебоксарского гастрофестиваля стала семейная пивоварня из Самарской области «Золотой хмель». На этой небольшой фабрике, кстати, трудится уже третье поколение династии. «Работаем с отечественными поставщиками. Солод у нас курский, а вот хмель — чувашский. Мы дорожим своими партнерами и рады, что в Чувашии ведутся активные разработки новых сортов хмеля. Это позволит в будущем расширить наши возможности», — рассказала коммерческий директор компании Елена Худанова.

К слову, шатер участников из Самары был одним из самых многолюдных. Ассортимент состоял как из традиционных напитков, так и экспериментальных. Представители компании искренне благодарили республику за приглашение участвовать в столь ярком событии и с сожалением отмечали, что у них в области такой фестиваль не проводится.

Впервые презентовала продукцию на форуме частная пивоварня «Шишкин» из Ульяновской области. «Для чебоксарцев и гостей столицы Чувашии мы подготовили более трех десятков сортов», — сообщил представитель фирмы Рауль Назаров. Кстати, среди новинок фирма презентовала напиток с добавлением хмеля для особого аромата и горчинки. Сейчас он очень популярен, а значит, на хороший хмель спрос будет только расти.

Кстати, многие участники фестиваля, как местные, так и приглашенные из других регионов, во время беседы с корреспондентом «СЧ» поддерживали республику в том, что она вовремя озаботилась возрождением и развитием хмелеводческой отрасли. Знатоки уверены, в стране сейчас идет настоящая революция: пивовары, сохраняя многовековые традиции, не боятся экспериментировать с рецептурой, создают уникальную продукцию, которая и по качеству, и по вкусу даже превосходит то, что производится сегодня за рубежом…

МЕЖДУ ТЕМ

Создавали настроение

Отдельного внимания заслуживает развлекательная программа «Зеленого золота России». Все восемь дней публику радовали как местные, так и приглашенные артисты, фольклорные, эстрадные, инструментальные коллективы. На сцене выступали музыканты из Чебоксар, Новочебоксарска, Казани. А 19 июля на площади Речников зажигала легендарная советская и российская музыкальная группа «Мираж».

Настроение гостям фестиваля создавали нынче и костюмированные вечеринки. Дневная программа неизменно проходила в чувашском этническом стиле, так организаторам хотелось подчеркнуть национальный колорит праздника. Ну а вечерний «облик» менялся в зависимости от выступления музыкальных коллективов. За самые яркие и запоминающиеся образы и костюмы посетители получали призы.

Фоторепортаж Валерия Панфилова