Вклад юных в Победу

Судьбы детей Чувашии, переживших трудные годы Великой Отечественной войны, были наполнены трагизмом, страхом, тяжестью забот, лежавших на их плечах. Но еще — волнительной радостью от скромной, но очень важной помощи, которую они могли оказывать взрослым в грозное лихолетье.

Каждый ребенок независимо от возраста чувствовал, как изменилась повседневная жизнь. Касалось это и совсем еще малышей — в детсадах их обучали правилам противовоздушной и противохимической обороны. Они тренировались быстро одеваться, чтобы успеть укрыться в бомбоубежище. Сами учреждения оснащались противопожарным оборудованием, в них создавались группы самозащиты, разрабатывались планы эвакуации при воздушной тревоге.

Многие отцы были на фронте. Но связь поколений не прерывалась. Так, в годовом отчете заведующей Орловой о работе детского сада завода № 471 за 1943 год сообщалось: «Детсад ведет систематическую переписку с родителями-фронтовиками. Отцы, братья шлют письма, полные благодарности за внимание и заботу о их детях, братьях, сестрах. В детском саду проводятся встречи с ранеными бойцами из госпиталя, с приехавшими с фронта отцами. Дети ходят выступать в госпиталь, носят раненым подарки, бумагу, карандаши, носовые платки, книги».

Большое внимание уделялось агитационно-пропагандистской работе. К примеру, в Чебоксарском Дворце пионеров с 22 июня по 1 октября 1941 года прошли лекции «Отечественная война», «Герои отечественных войн», «Положение трудящихся в оккупированных Германией странах», «Пионер — будь бдителен», «Боевые эпизоды Отечественной войны», «Как уберечься от авиабомб», «Пионер! Помогай Родине», «Сталинские соколы бьют врага по-сталински!», «Юные патриоты».

Школьники горели желанием быть полезными Отчизне в трудное время. Подтверждает это отчет секретаря Чебоксарского райкома ВЛКСМ А. Охандерова от 5 сентября 1941 года: «Районный пионерский лагерь открылся 20 июня. <…> Прибывшие пионеры — это дети колхозников, стахановцев, служащих и членов промартели. <…> Известие о нападении германского фашизма зажгло в сердцах юных патриотов огонь. <…> Они, как и каждый советский гражданин, задавались вопросом: «Чем мы можем помочь Родине?» Ответ был один: организованность, сознательность, дисциплинированность, активное участие в общем труде советского народа. Пионеры лагеря собрали 250 кг металлолома. 25 пионеров первого отряда научились метко стрелять и сдали нормы ЮВС. Все под руководством военрука изучили правила противовоздушной и химической обороны, девочки осваивали санитарное дело».

Дети успевали везде. Собирали лекарственные растения, средства на строительство танков, готовили подарки для бойцов, помогали колхозам во время сельхозработ, в госпиталях поддерживали моральный дух раненых. В докладной секретаря Чувашского обкома ВЛКСМ по школам Башкировой в школьный отдел ЦК ВЛКСМ (не ранее 1 августа 1942 года) читаем: «Труд занимал большое место в жизни пионерлагерей. <…> В Канашском городском лагере <…> за две смены ребята собрали 300 кг лекарственных растений и 500 кг рябины; пионеры Порецкого районного лагеря собрали за одну смену 300 кг полыни и 100 кг белены; в Калининском районном лагере пионеры за одну смену собрали наряду с другими растениями 400 кг дубовой коры».

О работе школьников говорится в информации председателя Чувашского республиканского комитета Союза работников начальных и средних школ Русланова (1942 год): «В 1941-42 уч. году школами республики для проведения с/х работ в колхозах и совхозах подготовлено 20237 учащихся, из них: трактористов 1408, комбайнеров 60 чел. и шоферов 68 чел. <…> По данным на 10 августа, к сельскохозяйственным работам привлечено 1046 отрядов с охватом 3357 учащихся и 1993 учителей. <…> В основном ученические отряды работали на прополке полевых и огородных культур. Кроме этого, использовались на вывозке навоза, на поднятии пара, бороньбе и т.д., а за последнее время отряды переключились на сеноуборку и уборку озимых культур. Так, учащиеся Изамбаевской средней школы Галкина М., Сергеева А. ежедневно выполняют по 3 трудодня, учащиеся Комсомольской средней школы Антонов М., Сумзин В., Кульгеев А. вырабатывают по 3-4 трудодня в день. Отряд Трехбалтаевской средней школы Шемуршинского района в количестве 136 учащихся с 1 июня по 25 июля 1942 г. выработали 2961 трудодень».

В информации от 8 октября 1942 года сообщается о социалистическом соревновании в школах Чувашии: «С начала уборочных работ учащиеся и учителя приняли горячее участие в уборке урожая: на вязке снопов, жнитве, молотьбе, скирдовании, сборе колосьев, уборке льна и гороха. С 1 сентября, когда начались учебные занятия в 1-4 классах, учащиеся после занятий выходили на работу в поле: копали картофель, колотили лен, скирдовали. Всего по району на 1 октября учащимися и учителями выработан 79241 трудодень».

Чувашия отправила тысячи своих мужчин на защиту Родины. Уходя на фронт, они оставляли свои семьи, многие из них нуждались в помощи из-за потери кормильца. Школьники не оставляли их без внимания. В документах содержатся сведения об уборке жилых комнат, приготовлении обедов, присмотре за малолетними детьми.

Как свидетельствуют документы, на фронт от школьников летели письма, шли посылки. Так, в 1943 году воспитанники Убеевского детского дома отослали фронтовикам около пяти килограммов махорки, специально выращенной ими на своем участке. Подопечные Ибресинского детдома связали несколько пар носков и варежек из шерсти овец своего подсобного хозяйства.

Хорошо поработали школьные комсомольские организации Красноармейского района, сообщается в информации секретаря Красноармейского райкома ВЛКСМ Н. Скворцова от 5 ноября 1943 года: «Всего собрано по школам 378 кг шерсти, 404 пары варежек, 376 пар чулок, носков, 63 шт. шапок-ушанок, 10 шт. полушубков, 7 шт. овчин, 2 пары валенок, 672 пары белья. В этом деле хорошо работали комсомольцы Кожаровской нач. школы, где связали 30 пар варежек, чулок, собрали шерсти на 25 пар валенок, Янчеллинской, Яманаковской НСШ, Убеевской СШ, Сириклинской НШ и др.»

«К XXV годовщине Красной Армии учителя и учащиеся, воодушевленные успехами наших бойцов на фронте, собрали и послали им более 200 крупных посылок весом около 3,5 тонн», — напечатано в издании «Школьники — фронту» С.П. Ухъянкина (1970 год). Там же рассказывается и о группах поддержки раненых бойцов в госпиталях: «…волна теплого чувства охватывала защитников Родины каждый раз при появлении в палатах детей в красных галстуках. В Чебоксарах создавались специальные концертные бригады».

Чувашия стала вторым домом для эвакуированных — первый поезд прибыл уже 1 июля 1941 года. В последующие годы республика дала приют ребятам из Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Молдавии, Ленинградской, Смоленской, Московской и других областей. По состоянию на 1 января 1942 года в Чувашской АССР обосновались более 17 тысяч детей от 3 до 17 лет, из них 705 приехали вместе со своими детдомами и детсадами, остальные — с родителями. Перед каждым ведомством стояла важная задача — обеспечить достойный уровень жизни и безопасность эвакуированных детей. Так, отделы народного образования и школы перестраивали учебно-воспитательную работу, сотрудники здравоохранения всех уровней были сосредоточены на поддержании здоровья детей.

Встал вопрос об обеспечении приехавших одеждой и обувью, ведь многие покидали свои дома в спешке. В республике организовывали сборы вещей, мероприятия по их реставрации. Пара примеров — комсомольцы и пионеры Алатырского района предоставили нуждающимся 20 детских пальто, 30 пар носков, 26 рубашек, 40 шаровар, 16 пар туфель и много книг, учебников и письменных принадлежностей; ученики Марпосадской средней школы внесли на покупку одежды 800 рублей.

Юные герои сурового времени, дети войны, все свои силы отдавали ради Победы. Личные истории жителей Чувашии — это бесценные свидетельства, дополняющие строки архивных документов. Их мужество — не просто страница истории, а нравственный ориентир для нас.

Людмила Афанасьева, сотрудник Госархива современной истории Чувашии

Фото Госархива современной истории Чувашии