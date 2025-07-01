Вклад юных в Победу

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Воспитанники младшей группы детского сада Государственного Союзного завода № 654 НКЭП СССР во время прогулки. Чебоксары. 27 июня 1942 г.

Судьбы детей Чувашии, переживших трудные годы Великой Отечественной войны, были наполнены трагизмом, страхом, тяжестью забот, лежавших на их плечах. Но еще — волнительной радостью от скромной, но очень важной помощи, которую они могли оказывать взрослым в грозное лихолетье.

Каждый ребенок независимо от возраста чувствовал, как изменилась повседневная жизнь. Касалось это и совсем еще малышей — в детсадах их обучали правилам противовоздушной и противохимической обороны. Они тренировались быстро одеваться, чтобы успеть укрыться в бомбоубежище. Сами учреждения оснащались противопожарным оборудованием, в них создавались группы самозащиты, разрабатывались планы эвакуации при воздушной тревоге.

Многие отцы были на фронте. Но связь поколений не прерывалась. Так, в годовом отчете заведующей Орловой о работе детского сада завода № 471 за 1943 год сообщалось: «Детсад ведет систематическую переписку с родителями-фронтовиками. Отцы, братья шлют письма, полные благодарности за внимание и заботу о их детях, братьях, сестрах. В детском саду проводятся встречи с ранеными бойцами из госпиталя, с приехавшими с фронта отцами. Дети ходят выступать в госпиталь, носят раненым подарки, бумагу, карандаши, носовые платки, книги».

Воспитанники Ишакского детского дома Ишлейского района. 1944 г.

Большое внимание уделялось агитационно-пропагандистской работе. К примеру, в Чебоксарском Дворце пионеров с 22 июня по 1 октября 1941 года прошли лекции «Отечественная война», «Герои отечественных войн», «Положение трудящихся в оккупированных Германией странах», «Пионер — будь бдителен», «Боевые эпизоды Отечественной войны», «Как уберечься от авиабомб», «Пионер! Помогай Родине», «Сталинские соколы бьют врага по-сталински!», «Юные патриоты».

Школьники горели желанием быть полезными Отчизне в трудное время. Подтверждает это отчет секретаря Чебоксарского райкома ВЛКСМ А. Охандерова от 5 сентября 1941 года: «Районный пионерский лагерь открылся 20 июня. <…> Прибывшие пионеры — это дети колхозников, стахановцев, служащих и членов промартели. <…> Известие о нападении германского фашизма зажгло в сердцах юных патриотов огонь. <…> Они, как и каждый советский гражданин, задавались вопросом: «Чем мы можем помочь Родине?» Ответ был один: организованность, сознательность, дисциплинированность, активное участие в общем труде советского народа. Пионеры лагеря собрали 250 кг металлолома. 25 пионеров первого отряда научились метко стрелять и сдали нормы ЮВС. Все под руководством военрука изучили правила противовоздушной и химической обороны, девочки осваивали санитарное дело».

Дети успевали везде. Собирали лекарственные растения, средства на строительство танков, готовили подарки для бойцов, помогали колхозам во время сельхозработ, в госпиталях поддерживали моральный дух раненых. В докладной секретаря Чувашского обкома ВЛКСМ по школам Башкировой в школьный отдел ЦК ВЛКСМ (не ранее 1 августа 1942 года) читаем: «Труд занимал большое место в жизни пионерлагерей. <…> В Канашском городском лагере <…> за две смены ребята собрали 300 кг лекарственных растений и 500 кг рябины; пионеры Порецкого районного лагеря собрали за одну смену 300 кг полыни и 100 кг белены; в Калининском районном лагере пионеры за одну смену собрали наряду с другими растениями 400 кг дубовой коры».

Воспитанники детского сада Государственного Союзного завода № 654 НКЭП СССР во время праздничного обеда в честь присуждения заводу двух переходящих Красных знамен. Чебоксары. 13 июля 1942 г.

О работе школьников говорится в информации председателя Чувашского республиканского комитета Союза работников начальных и средних школ Русланова (1942 год): «В 1941-42 уч. году школами республики для проведения с/х работ в колхозах и совхозах подготовлено 20237 учащихся, из них: трактористов 1408, комбайнеров 60 чел. и шоферов 68 чел. <…> По данным на 10 августа, к сельскохозяйственным работам привлечено 1046 отрядов с охватом 3357 учащихся и 1993 учителей. <…> В основном ученические отряды работали на прополке полевых и огородных культур. Кроме этого, использовались на вывозке навоза, на поднятии пара, бороньбе и т.д., а за последнее время отряды переключились на сеноуборку и уборку озимых культур. Так, учащиеся Изамбаевской средней школы Галкина М., Сергеева А. ежедневно выполняют по 3 трудодня, учащиеся Комсомольской средней школы Антонов М., Сумзин В., Кульгеев А. вырабатывают по 3-4 трудодня в день. Отряд Трехбалтаевской средней школы Шемуршинского района в количестве 136 учащихся с 1 июня по 25 июля 1942 г. выработали 2961 трудодень».

В информации от 8 октября 1942 года сообщается о социалистическом соревновании в школах Чувашии: «С начала уборочных работ учащиеся и учителя приняли горячее участие в уборке урожая: на вязке снопов, жнитве, молотьбе, скирдовании, сборе колосьев, уборке льна и гороха. С 1 сентября, когда начались учебные занятия в 1-4 классах, учащиеся после занятий выходили на работу в поле: копали картофель, колотили лен, скирдовали. Всего по району на 1 октября учащимися и учителями выработан 79241 трудодень».

Чувашия отправила тысячи своих мужчин на защиту Родины. Уходя на фронт, они оставляли свои семьи, многие из них нуждались в помощи из-за потери кормильца. Школьники не оставляли их без внимания. В документах содержатся сведения об уборке жилых комнат, приготовлении обедов, присмотре за малолетними детьми.

Воспитанники средней группы детского сада Государственного Союзного завода № 654 НКЭП СССР во время занятия по лепке. Чебоксары. 27 июня 1942 г.

Как свидетельствуют документы, на фронт от школьников летели письма, шли посылки. Так, в 1943 году воспитанники Убеевского детского дома отослали фронтовикам около пяти килограммов махорки, специально выращенной ими на своем участке. Подопечные Ибресинского детдома связали несколько пар носков и варежек из шерсти овец своего подсобного хозяйства.

Хорошо поработали школьные комсомольские организации Красноармейского района, сообщается в информации секретаря Красноармейского райкома ВЛКСМ Н. Скворцова от 5 ноября 1943 года: «Всего собрано по школам 378 кг шерсти, 404 пары варежек, 376 пар чулок, носков, 63 шт. шапок-ушанок, 10 шт. полушубков, 7 шт. овчин, 2 пары валенок, 672 пары белья. В этом деле хорошо работали комсомольцы Кожаровской нач. школы, где связали 30 пар варежек, чулок, собрали шерсти на 25 пар валенок, Янчеллинской, Яманаковской НСШ, Убеевской СШ, Сириклинской НШ и др.»

«К XXV годовщине Красной Армии учителя и учащиеся, воодушевленные успехами наших бойцов на фронте, собрали и послали им более 200 крупных посылок весом около 3,5 тонн», — напечатано в издании «Школьники — фронту» С.П. Ухъянкина (1970 год). Там же рассказывается и о группах поддержки раненых бойцов в госпиталях: «…волна теплого чувства охватывала защитников Родины каждый раз при появлении в палатах детей в красных галстуках. В Чебоксарах создавались специальные концертные бригады».

Чувашия стала вторым домом для эвакуированных — первый поезд прибыл уже 1 июля 1941 года. В последующие годы республика дала приют ребятам из Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Молдавии, Ленинградской, Смоленской, Московской и других областей. По состоянию на 1 января 1942 года в Чувашской АССР обосновались более 17 тысяч детей от 3 до 17 лет, из них 705 приехали вместе со своими детдомами и детсадами, остальные — с родителями. Перед каждым ведомством стояла важная задача — обеспечить достойный уровень жизни и безопасность эвакуированных детей. Так, отделы народного образования и школы перестраивали учебно-воспитательную работу, сотрудники здравоохранения всех уровней были сосредоточены на поддержании здоровья детей.

Встал вопрос об обеспечении приехавших одеждой и обувью, ведь многие покидали свои дома в спешке. В республике организовывали сборы вещей, мероприятия по их реставрации. Пара примеров — комсомольцы и пионеры Алатырского района предоставили нуждающимся 20 детских пальто, 30 пар носков, 26 рубашек, 40 шаровар, 16 пар туфель и много книг, учебников и письменных принадлежностей; ученики Марпосадской средней школы внесли на покупку одежды 800 рублей.

Юные герои сурового времени, дети войны, все свои силы отдавали ради Победы. Личные истории жителей Чувашии — это бесценные свидетельства, дополняющие строки архивных документов. Их мужество — не просто страница истории, а нравственный ориентир для нас.

Людмила Афанасьева,
сотрудник Госархива современной истории Чувашии

 

Фото Госархива современной истории Чувашии

Опубликовано: 24 июля 2025 г.


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