Молодые кадры ждут в глубинке

В Чувашии стартовал конкурсный отбор на участие в новой федеральной программе «Земский работник культуры», которая реализуется по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Семья». Ее цель — привлечь специалистов в сельские учреждения культуры, улучшить качество жизни в малых населенных пунктах и поддержать молодые кадры отрасли.

Программа предусматривает единовременную выплату в один миллион рублей для 8 специалистов, готовых переехать и работать в сельских клубах, школах искусств и других учреждениях Чувашии. В их числе — Мемориальный комплекс А.Г. Николаева в Шоршелах, Мариинско-Посадская детская школа искусств имени А.Н. Тогаева, централизованные клубные и библиотечные системы Урмарского округа и т.д. Требуются художественные руководители, преподаватели хореографии и музыки, менеджеры, заведующие клубами и даже научные сотрудники.

На сегодняшний день подано 16 заявлений от претендентов. Особое предпочтение отдается молодым специалистам, недавно окончившим вузы или колледжи в сфере культуры. Среди кандидатов — 4 выпускника Чувашского государственного института культуры и искусств 2025 года. Они обучались по направлениям «Социально-культурная деятельность», «Народная художественная культура», «Режиссура театрализованных представлений».

Конкурсная комиссия оценит заявки и определит победителей. Те, кто пройдет отбор, смогут не только получить солидную выплату, но и стать частью важных изменений в культурной жизни Чувашии, реализовать творческий потенциал на благо родного края, оживить жизнь в селах и малых городах.

Филипп Афанасьев