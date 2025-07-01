Чебоксарцы снова наденут ретронаряды.

В третье воскресенье августа Чебоксары отмечают День города. В этом году — это 17 августа. Столице Чувашии исполнится 556 лет. Что интересного ждет чебоксарцев в день рождения? О планах в своем телеграм-канале рассказал глава города Владимир Доброхотов.

На днях в администрации Чебоксар на заседании оргкомитета по подготовке к 556-летию обсудили основные мероприятия праздничного уик-энда. Их будет много, но, пожалуй, главным событием станет городская ретроспектива «Счастье на Волге» на Московской набережной и в сквере К. Иванова. Здесь словно оживут Чебоксары 60-70-х годов ХХ века: появится фонтан, как на старых фото города, из динамиков зазвучат старые любимые мелодии, и вообще будет ощущаться ностальгическая атмосфера. Ретронастроение добавят модное дефиле, танцы под открытым небом, летнее кафе, фестиваль дворовых игр, джазовый концерт и стильная вечеринка на закате.

По традиции на Красной площади пройдет фестиваль «Чебоксарская семья», а площадь Республики превратится в выставочный зал для лучших фоторабот с красотами столицы «Город в кадре». Певческое поле соединит в себе энергию спорта и музыки. 16 и 17 августа здесь состоятся выступления спортивных федераций, открытые чемпионаты по разным видам спорта и молодежный фестиваль «Голос молодых». Водная гладь залива станет местом проведения сап-парада, а еще на открытых площадках можно будет сдать нормативы ГТО.

Зарядит позитивом и утренняя зарядка со звездой — еще одна чебоксарская традиция в День города. А вечером всех приглашают на праздничный концерт. Имя исполнителя или группы пока держится в секрете. В прошлом году, напомним, для чебоксарцев и жителей Чувашии выступил российский певец SHAMAN.

Накануне Дня города в столице назовут и почетного гражданина города Чебоксары. В этот раз на высокое звание претендуют семь горожан. Это тренер спортшколы олимпийского резерва № 8 имени олимпийской чемпионки Е.Н. Николаевой Виктор Семенов, генеральный директор ЗАО «ЭнЛАБ» Михаил Шамис, директор школы № 40 Ираида Яшина, старший тренер спортшколы имени В.С. Соколова Геннадий Иванов, тренер спортшколы «Энергия» Борис Глинкин, первый заместитель генерального директора Чебоксарского речного порта Владимир Тимофеев и генеральный директор ЧПО имени В.И. Чапаева Михаил Резников. Вчера, к слову, на портале «Открытый город» голосование завершилось — достойного человека жители выберут совместно с депутатами ЧГСД.

«День города отпразднуем по-семейному, душевно и тепло», — уверен глава города Владимир Доброхотов.

В этом году 9 Мая чебоксарцы уже участвовали в ретроспективе — от перекрестка улицы Гагарина и проспекта Ленина до бульвара Купца Ефремова на один день столица Чувашии превратилась в живое воспоминание о весне 1945 года. Фото Максима Васильева из архива редакции