Уроки экономики от водителя «маршрутки»

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Перебои с интернетом снова заставили вспомнить о наличности в кошельке. Особенно когда передвигаешься по городу общественным транспортом. Нередко терминал у водителей не работает, и, если с собой нет «живых» денег, приходится выходить на ближайшей остановке.

А в чебоксарском автобусе № 12, похоже, цену за проезд придумывают прямо на ходу. Заметив на входной двери аршинную надпись «Только за наличный расчет», протянула водителю сто рублей, получив 65 рублей сдачи. Только вот цифры никак не складывались: ведь по банковской карте и ЕТК стоимость проезда — 33 рубля, а за «наличку» — 37. Ответ водителя ошеломил: «А я с вас 35 рублей взял». На мой вопрос «Почему такая цена?» лишь нервно бросил: «А это золотая середина: ни мы, ни вы не виноваты, что терминалы не работают». Никаких объявлений о «новой» стоимости проезда, разумеется, в салоне автобуса не было.

Вот такой оригинальный метод ценообразования в отдельно взятой чебоксарской «маршрутке». Никакого билета, само собой, предприимчивый водитель не выдал.

Опубликовано: 10 июля 2025 г.


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