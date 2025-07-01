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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«6 июля в Москве отметим Всечувашский Акатуй — праздник единства и гордости за малую родину. В этом году снова встречаемся на ВДНХ. Мы подготовили насыщенную развлекательную программу: яркие выступления и розыгрыш призов. Каждый найдет что-то интересное — будь то спорт или народные гулянья. Особое место займет турнир по чувашской национальной борьбе кĕрешÿ. Каждый раз восхищаюсь силой духа и упорством наших спортсменов, выходящих на ковер. Именно поэтому принял решение увеличить призовой фонд. Мы видим огромный потенциал этого вида спорта: он объединяет людей и воспитывает настоящих патриотов нашей Чувашии. Для меня важно, чтобы каждый гость уехал с ощущением единства и прикосновения к нашей культуре, традициям. Приглашаю всех поддержать наших спортсменов, насладиться праздником и вместе сделать этот день по-настоящему незабываемым».

Опубликовано: 3 июля 2025 г.


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