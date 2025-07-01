Поздравление Главы Чувашии с Международным днем кооперативов

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!

Поздравляю вас с Международным днем кооперативов!

Предприятия и организации потребительской кооперации Чувашии были и остаются неотъемлемой частью сельских территорий. Вы верно служите интересам пайщиков и всех селян, добиваетесь успехов в решении задач государственной важности.

В республике на протяжении более ста лет осуществляет свою деятельность Чувашпотребсоюз, который идет по пути инновационного развития и модернизации, вносит значительный вклад в продовольственное обеспечение Чувашской Республики и способствует повышению качества жизни сельского населения.

Сегодня Чувашпотребсоюз занимает лидирующие позиции на региональном и федеральном уровне. Шесть лет подряд он занимает первые места во Всероссийском экономическом соревновании среди 64 областных, республиканских потребсоюзов системы Центросоюза Российской Федерации. Вы осваиваете современные технологии в торговле и общественном питании, наращиваете объемы производства, закупки сельскохозяйственной продукции, развиваете сферу услуг, создаете новые рабочие места, реализуете новые амбициозные проекты.

Потребительская кооперация славится своими трудовыми династиями, где из поколения в поколение передаются профессиональные навыки и любовь к общему делу, являясь примером сохранения семейных ценностей.

Добросовестность, ответственность, инициативность и предприимчивость работников сферы в условиях высокой конкуренции позволяют потребительской кооперации оставаться успешной и устойчивой формой хозяйствования.

Желаю вам дальнейших успехов, процветания, здоровья и благополучия. Пусть все ваши начинания будут успешными и приносят достойные результаты!