Сохраняют историю, строят будущее

В администрации города Чебоксары состоялось чествование предприятий и организаций — активных участников социальных и культурных проектов столицы Чувашии.

В 2024 году фестиваль «Чебоксары — город славы трудовой» объединил коллективы, которые своими творческими номерами поздравили Чебоксары с 555-летием. А 9 Мая 2025 года центр города превратился в ретроспективу Победного мая 1945-го. Предприятия не остались в стороне: поддержали инициативы и внесли свой вклад в создание незабываемой атмосферы всенародного праздника.

Звучал голос Левитана, пары кружились в победном вальсе. Девушки в белых носочках раздавали сирень, уличные артисты играли сценки из послевоенной жизни, а дети разносили свежие номера газеты «Красная Чувашия» — так раньше называлось издание «Советская Чувашия». Чебоксарцы и гости города погружались в атмосферу Победы через музыку, стихи, фотоархивы, военную технику, театральные постановки и реконструкции. Словно из прошлого вышли герои — женщины у станков, школьники-токари, фронтовики, регулировщицы и репортеры. Все это был не просто антураж — это символ благодарности за мир, который мы получили в наследство.

Работала особенная площадка — «Чебоксары — город славы трудовой». Каждый мог написать письмо своим потомкам, которое будет открыто через 20 лет — к столетию Победы. Пожалуй, самым трогательным моментом стал показ мод. Женщины и девочки воссоздали образы 1945–1950 годов: платья с большими воротниками, вязаные беретки, белые носочки, шляпки с вуалью. Казалось, сама улица дышала той эпохой…

Слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто не только успешно ведет бизнес, но и помогает сохранять историю. «Когда увидели, как с вдохновением люди включаются — простые работники, не актеры — стало ясно: это не просто театральное действие, это настоящая гордость за подвиг предков. То, что вы делаете, дорогого стоит. Спасибо за любовь к городу, за готовность поддерживать друг друга — в этом и есть настоящее единство», — отметила депутат Государственной Думы Алла Салаева.

Среди удостоившихся благодарности такие компании, как «Городская стоматология», «Мега Юрма», «Лента», «Сбербанк», «Почта России», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, АО «ЧПО имени В.И. Чапаева», «ЭЛАРА», «Чебоксарский речной порт», «АККОНД», «ЧЭАЗ».

Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии (именно эта организация является автором городской ретроспективы «Победный май»), вспомнила о событии с особым трепетом. «Это все было настолько искренне, — сказала она. — Огромное спасибо всем участникам. Хорошо, когда есть люди, на которых можно опереться и преодолевать с ними новые вызовы, сохранять историческую память!»

«Я помню, как в марте мы тут с вами собирались и делали наброски этого большого праздника. И у нас на «ЭЛАРе» этот замысел получил массовый отклик. Я вспоминаю сегодня глаза наших «эларовцев» в тот день, и это дорогого стоит — глаза горели. Сколько мы создали эмоций, и как это важно для истории. И пусть все больше коллективов присоединяется искренне к этому фестивалю», — сказала почетный гражданин города Чебоксары, заместитель генерального директора АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова.