Воспитывают настоящих патриотов

Преданность делу дает результаты

Год назад в Чувашии открылся филиал Центра «ВОИН». Сегодня он входит в число лучших в стране. На форуме курсантов центра подвели итоги работы и наметили новые цели.

Особенность чувашского филиала — его преподавательский состав. Из 20 инструкторов 16 имеют боевой опыт: они участники СВО и ветераны боевых действий. «Курсанты видят перед собой настоящих героев: ветеранов, участников спецоперации, это люди с боевым опытом — они не просто учат, а воспитывают личным примером. Их истории, их характер — лучшая мотивация для молодежи. Они с честью выполняют поставленные задачи и воплощают в жизнь миссию центра — воспитание патриотов нового поколения», — обратился с приветствием к участникам форума председатель правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.

За год работы центр добился впечатляющих результатов. Сейчас обучается 2100 школьников и студентов, более 3000 человек прошли полную подготовку.

Справка «СЧ» Центр «ВОИН» создан 1 декабря 2022 года по поручению Президента России. Сегодня его филиалы работают в 21 регионе страны, объединяя около 400 инструкторов. За два года подготовку прошли более 55000 курсантов. Региональный филиал центра, работу которого курирует Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, активно сотрудничает с 28 образовательными учреждениями. Его сотрудники входят в состав ключевых советов по патриотическому воспитанию в республике.

Проведено 250 мероприятий с участием 15000 человек, организовано две летние смены для 700 подростков (в этом году планируется 900), 300 учителей повысили квалификацию по основам безопасности. «Эти цифры говорят сами за себя. Ваш филиал — один из лидеров по охвату обучающихся программами подготовки, — отметил Виктор Водолацкий. — Там, где есть настоящая преданность делу, всегда будут высокие результаты».

Программа Центра «ВОИН» включает огневую и тактическую подготовку, работу с беспилотниками (БПЛА), основы первой медицинской помощи, инженерную подготовку, организацию связи, уроки национальной безопасности.

На форуме Глава Чувашии Олег Николаев лично осмотрел интерактивные площадки, где курсанты демонстрировали свои навыки в тактической медицине, лазертаге и управлении дронами. «Патриотическому воспитанию в Чувашии мы уделяем особое внимание. Юнармия, кадетское движение, более 1500 мероприятий — все для того, чтобы ребята понимали, что такое Родина, честь и мужество. На «Зарницу» в этом году зарегистрировалось уже 27000 детей — на 4000 больше, чем в прошлом. Работает Центр компетенций по патриотическому воспитанию «Авангард», — сказал Олег Николаев. — В прошлом году Чувашия получила право открыть филиал Центра «ВОИН». Для этого руководство республики взяло на себя и выполняет определенные обязательства. Например, сейчас полностью преображается детский лагерь «Звездный» в Цивильском муниципальном округе. Уверен, что там будет полноценный центр для ребят по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовке. Важно, чтобы каждый житель страны, особенно мужчины, понимал, как защищать Родину, и в случае необходимости мог это сделать, как наши предки в годы Великой Отечественной войны и наши воины в зоне специальной военной операции».

Цифра На 16% увеличилось число курсантов, считающих себя патриотами, за счет обучения в Центре «ВОИН» — с 73% до 89%. Таковы данные опроса, проведенного на профильной смене в лагере «Звездный».

Директор филиала Центра «ВОИН» в Чувашии Сергей Кортунов сообщил, что в этом году курсанты впервые примут участие в торжественном шествии 9 Мая, приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По его словам, они — гордость филиала: занимают призовые места на спортивных соревнованиях, в военно-патриотических мероприятиях, проводят мастер-классы для сверстников и оказывают первую помощь пострадавшим.

Обучение в центре дает преференции курсантам — будущим абитуриентам. За сертификат о прохождении программы подготовки начисляются три дополнительных балла при поступлении в вузы республики. Решение об этом принято Советом ректоров вузов Чувашии.

«Мы стали физически крепче и выносливее, получаем знания по различным направлениям, имеем возможность общаться с участниками спецоперации, узнавать из первых уст о событиях, которые там происходят, и о подвигах наших героев», — поделилась с Главой Чувашии своими впечатлениями от занятий в центре курсант Дарья Московцева.

«Хочу пожелать нашим будущим курсантам активно заниматься спортом, самореализацией. Приезжайте на наши профильные смены в летние лагеря. И с началом учебного года записывайтесь на очередные программы по обучению от Центра «ВОИН», — обратился ко всем, кто хочет «прокачать» свои навыки, инструктор по направлению тактической медицины Григорий Васильев.