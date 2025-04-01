Олег Николаев дал старт благотворительному марафону

Калейдоскоп добрых дел

Дети-инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают поддержку не только от Правительства Чувашии, но и от общественных организаций. Под эгидой регионального отделения Российского детского фонда в стенах Чувашского государственного театра кукол состоялось открытие благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства».

Мероприятие проводится с 1995 года. И по сей день благотворители продолжают жертвовать на добрые дела. Только за последние пять лет более пяти тысяч жителей республики стали участниками марафона, а общая сумма вложений превысила 28 млн рублей.

По словам председателя регионального отделения Российского детского фонда Юрия Кислова, за минувший год удалось собрать более 6,3 млн рублей. «Мы объединяем усилия жителей Чувашии, чтобы помочь людям, нуждающимся в опеке и заботе, — подчеркнул Юрий Кислов. — Я надеюсь, что в этом году мы проведем марафон не хуже прошлогоднего. В рамках марафона мы организуем различные мероприятия, закупаем мебель, поддерживаем талантливую молодежь, спортсменов».

Например, в 2024 году 20 юных подопечных Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) получили новые комплекты парадных спортивных костюмов. Также на средства фонда для Республиканской детской клинической больницы и Реабилитационного центра для детей приобретают современное медицинское оборудование, спецтренажеры. Кроме того, при поддержке благотворителей проводятся соревнования Школьной волейбольной лиги. Для юных игроков закупаются форма, мячи. Планомерная работа продолжается.

Кстати, на церемонии открытия присутствовали волонтеры фонда, жертвователи, а первый взнос в копилку марафона сделал Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона обратил внимание на то, что благодаря инициативам и решениям Президента России Владимира Путина семьи и дети получают действенную помощь в трудных жизненных ситуациях. «Правительство Чувашии, руководство муниципалитетов дополняют эти инициативы актуальными для нашего региона формами поддержки, каких нет в рамках федеральных программ. Только за последние годы их стало больше на семнадцать, — заявил Олег Николаев. — Тем не менее остаются конкретные ситуации, которые мы не можем охватить мерами поддержки. И тогда подставляют плечо общественные организации. Призываю государственные структуры, бизнес, общество и всех неравнодушных присоединиться к марафону».

Также в рамках благотворительного марафона на территории республики по инициативе Союза женщин Чувашии четыре года реализуется акция «Взрослые — детям». Муниципалитеты имеют возможность выбрать проект, который они хотят претворить в жизнь с последующим сбором финансовых средств.

К слову, в Янтиковской школе благодаря акции появился интерактивный лазерный тир, а в Красных Четаях — школьное радио. Теперь ученики сами ведут передачи, делятся новостями, развивают коммуникативные навыки.

«У жителей Чувашии с каждым годом растет интерес к акции, — сообщила председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. — Нам удалось благоустроить территории библиотек, детских домов творчества. Важно, чтобы в сборе средств участвовали не только юридические организации, но и люди, которые проявляют заботу о будущих поколениях».

Кстати

Гостям церемонии был представлен спектакль Чувашского государственного театра кукол «Жизнь. Скрепы. История неродившейся души», созданный в сотрудничестве с Благотворительным фондом Союза женщин Чувашии при поддержке Минэкономразвития Чувашии и Фонда президентских грантов.